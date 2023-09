One Piece domina la top 10 di Netflix dopo il debutto

C’era molto clamore attorno all’adattamento live-action di Netflix dell’iconica serie One Piece. E finalmente questo ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo, portando con sé tutto l’hype che lo ha circondato nelle ultime settimane. Gli ultimi giorni prima del 31 agosto sono sicuramente stati vissuti in maniera molto sentita e carica di tensione. Questo perché si tratta del primo adattamento live-action della serie shonen probabilmente più famosa in tutto il mondo. Per di più il passato di questa tipologia di adattamenti non è affatto fiorente, in quanto caratterizzata principalmente da tanti insuccessi e delusioni.

Ma possiamo dire che per One Piece non è andata affatto in questo modo. Infatti è stato accolto con recensioni entusiastiche da critici e fan, vantando nel frattempo una valutazione Certified Fresh su Rotten Tomatoes. Inoltre ci sono dati precisi che ne attestano il successo, come quello che abbiamo riportato di recente. Il live-action delle avventure di Rufy ha superato il record della quarta stagione di Stranger Things e di Wednesday e occupa la prima posizione in 84 paesi dove è trasmesso.

LEGGI ANCHE:



Le uscite Marvel Panini del 7 settembre 2023

Con il presente articolo vogliamo riportare una conferma schiacciante del successo di questo live-action, dato che domina la top 10 dopo il suo debutto su Netflix.

L’elenco dei 10 migliori programmi TV di Netflix si aggiorna ogni 24 ore e presenta i 10 programmi TV più importanti del servizio in un dato giorno. Dal suo debutto alla fine della scorsa settimana, One Piece si trova in cima alla lista.

Quindi attualmente la top 10 dei migliori programmi TV di Netflix vede One Piece in pole position. L’adattamento supervisionato da Oda ha superato il recente thriller controverso Who Is Erin Carter?. Ma, considerando la forte popolarità della serie shonen, non sarebbe sorprendente vedere One Piece rimanere in cima alla lista per un certo numero di settimane.

Dunque One Piece primeggia di diverse serie come Who Is Erin Carter?, Painkiller, Disenchantment, Ragnarok, Suits e S.W.A.T. Per gli amanti dei dati, oltre che del live-action in questione, questo andamento non può che risultare interessante.

Fonte – Comicbook