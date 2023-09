Solo riproposte tra le uscite Planet Manga del 7 settembre 2023: sono in arrivo infatti il settimo cofanetto di Berserk Collection Serie Nera e l’ultimo volume di Asadora di Naoki Urasawa, in maniera che l’opera sia completamente disponibile in previsione dell’arrivo in Italia del mangaka, che sarà ospite a Lucca Comics & Games 2023.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 7 settembre.

Le uscite Planet Manga del 7 settembre 2023

Berserk Collection Serie Nera – Cofanetto 7

27,50 €

Contiene: Berserk Collection Serie Nera 31/35

Berserk Collection Serie Nera – Cofanetto 7 (Vuoto)

6,90 €

UN NUOVO ARCO NARRATIVO PER LA SAGA DEL GUERRIERO NERO

La compagnia di Gatsu, forte di due nuovi alleati, è ormai costretta a farsi largo tra le terrificanti armate Kushan che stanno mettendo a ferro e fuoco Vritannis. Solo così potranno attraversare la città e raggiungere il porto. Riusciranno a salire sulla nave di Roderick e a lasciarsi alle spalle orrori e battaglie?

Asadora! 6

7,50 €

L’ULTIMO ATTESISSIMO NUMERO DELL’OPERA PIÙ RECENTE DI NAOKI URASAWA.

21 ottobre 1964: si avvicina l’inizio di una delle gare più attese dei giochi olimpici: la maratona. Nello stesso momento, una ragazza ascolta le previsioni del tempo su una radio a transistor. Cosa lega questi due eventi?

