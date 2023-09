Il castello invisibile recensione: l’anime sul bullismo dal regista di Colorful

Titolo originale: Lonely Castle in the Mirror / Kagami no Kojō

Titolo originale: Lonely Castle in the Mirror / Kagami no Kojō
Scritto da: Keiichi Hara
Dal romanzo di: Mizuki Tsujimura
Diretto da: Keiichi Hara

Emarginata dai propri compagni, l’adolescente Kokoro non si reca più a scuola, passando le giornate sola in casa. La sua vita cambia quando, attraversando lo specchio della propria camera, la ragazza si ritrova in un magico castello in compagnia di sei suoi coetanei. Il gruppo è stato riunito da una misteriosa ragazzina il cui volto è celato da una maschera di lupo, che ha in serbo per loro un gioco. Nel castello è nascosta una chiave e chiunque la troverà potrà esaudire il suo più grande desiderio.

Il castello invisibile recensione: dal suicidio al bullismo

Ne Il castello invisibile il regista Keiichi Hara continua il discorso sull’emarginazione degli adolescenti iniziato con Colorful (qui la nostra recensione). Dopo la tematica del suicidio giovanile derivato dal profondo disagio provato giornalmente dai ragazzi che non corrispondono ai criteri che la società impone, ci troviamo di fronte a quella del bullismo.

In realtà sono tanti gli aspetti e le sofferenze di una generazione analizzati e mostrati in questo anime, delicato e coinvolgente, che racconta la storia dal punto di vista di Kokoro ma pian piano mostra al pubblico anche il background degli altri personaggi. Tutti riuniti dalla misteriosa ragazzina col volto di un lupo. Una sorta di favola dai risvolti amari. Non c’è infatti solo il richiamo narrativo e visivo a Cappuccetto Rosso, ma anche ad Alice nel Paese delle Meraviglie (attraverso lo specchio) e lo stesso castello incantato.

Mentre provano a svelare il mistero degli uni sugli altri, rimane quello principale da risolvere. Che cos’è questo castello invisibile e perché vi sono stati portati? Perché solo uno di loro potrà veder avverato il proprio desiderio? Gli altri sono meno importanti?

Il castello invisibile è un romanzo di formazione per una volta corale e non del singolo, che mostra tutte le sfaccettature di cosa si può provare nell’età del cambiamento per antonomasia. Sentimenti e sensazioni che spesso non sono completamente comprensibili e interiorizzabili. La pellicola fa inoltre luce sul bullismo con tatto e delicatezza come già aveva saputo fare, ad esempio, La forma della voce.

Qui però i livelli testuali si moltiplicano e intersecano, in un incontro affascinante e suggestivo di linee narrative. Nel castello i ragazzi e le ragazze possono tornare quando vogliono ma per un tempo limitato, una sorta di personificazione di uno safe space in cui sentirci al sicuro, compresi, amati, accettati. La pellicola parla della paura e allo stesso tempo della curiosità di diventare adulti, sospesa tra realtà e immaginazione.

Il castello è però anche un luogo pieno di misteri e segreti da svelare, proprio come i protagonisti, a partire da Kokoro. La loro caratterizzazione è efficace ed entra presto nel cuore dello spettatore così come quella del castello, un vero e proprio personaggio, una sorta di faro, collocato in cima a una ripida scogliera in mezzo all’oceano. Al suo interno potrebbe esserci nascosto anche un grande pericolo, che i sette dovranno scovare e fermare.

Lo stile di Keiichi Hara è fortemente riconoscibile per i tratti delicati dell’animazione ma sembra un po’ claudicante nel rapporto tra le ambientazioni e i personaggi. Un movimento in 3D che in alcune sequenze diviene troppo evidente e rilevante; soprattutto nelle riprese delle location come se fossero fatte coi droni. Ma ci si può passare sopra grazie al messaggio del film e a come esso viene affrontato. Poiché ciò a cui gli adolescenti anelano è un posto a cui appartenere e questo film sembra averlo trovato.

