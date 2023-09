L’Attacco dei Giganti: come potrebbe svilupparsi un sequel?

L’Attacco dei Giganti è prossimo alla conclusione definitiva della quarta stagione finale dell’adattamento anime, con la seconda parte prevista per questo autunno. Studio MAPPA sta attualmente lavorando alla battaglia finale che vede l’armata di ricognizione affrontare il loro ex amico Eren Jaeger.

Il manga scritto e disegnato da Hajime Isayama si è ormai concluso, ma sarebbe possibile vedere un giorno un eventuale sequel della serie? Non solo è possibile, ma molto probabilmente la serie sarebbe diversa dalle vicende di Eren Jaeger.

Se un giorno venisse annunciato un sequel del L’Attacco dei Giganti, chiaramente vedrebbe Eren fuori dai giochi, come anche Armin e Mikasa. Il capitolo finale del manga rivela la morte di Eren per mano di Mikasa.

Un grande motivo per cui un eventuale sequel della serie shonen non potrebbe concentrarsi sui personaggi principali e conosciuti è che Eren attraverso il potere del Gigante Fondatore, elimina tutti i poteri dei Giganti dall’esistenza. Nonostante la strage di vittime da lui provocata, Eren si assicura che i suoi amici trasformati in Giganti, come Jean e Connie, tornino alla normalità. Eliminando anche i poteri dei Giganti, ha aumentato drasticamente la durata della vita di personaggi come Armin, Pieck e Falco.

Hajime Isayama tende a mostrare il futuro del suo mondo immaginario, con pannelli e pagine dedicate alle guerre che si svolgono con il supporto dei progressi tecnologici. Presumibilmente ci spostiamo di centinaia se non migliaia di anni nel futuro, in un mondo devastato dalla guerra. Qui un bambino e il suo cane sembrano arrivano a un albero dall’aspetto familiare. Questo è ovviamente sorprendentemente simile alla pianta che per prima ha introdotto Ymir al parassita che ha dato il via ai Titani. In questa pagina finale, Isayama sembra porre le basi affinché il ciclo ricominci da capo.

Se L’Attacco dei Giganti dovesse continuare con questa trama futura, ci sarebbero molte strade interessanti da seguire. Verso la fine del manga, si inizia a vedere infatti che il potere dei Giganti viene superato e sostituto dalla tecnologia. Nonostante la marcia dei Colossali di Eren abbia sradicato ampie aree del pianeta, la storia cambierebbe se ci fossero armi e veicoli avanzati. A quel punto i poteri dei Giganti sarebbe all’altezza della tecnologia oppure obsolete?

Naturalmente, un potenziale sequel dovrebbe anche introdurre nuovi personaggi per la nuova era o il salto temporale di personaggi delle fasi finali del manga. Questo non vuol dire che non possano esserci accenni al passato, e forse alcune delle nuove figure potrebbero essere legate agli eroi e ai villain che hanno dato il via al franchise.

Fonte – Comicbook