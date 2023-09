Il Ragazzo e l’Airone approderà nelle sale italiane il primo gennaio 2024 grazie alla Lucky Red, la casa di distribuzione storica dello Studio Ghibli in Italia. Dopo un marketing assente il nuovo film di Hayao Miyazaki ha riscosso un incredibile successo in Giappone, anche se nei mesi antecedenti non sono state pubblicate immagini o resi pubblici trailer del film.

Oggi come leggiamo su Comic Book abbiamo la possibilità di ammirare alcune sequenze di questo nuovo lungometraggio che vede il ritorno di Miyazaki alla regia dopo 10 anni dall’ultimo film: Si Alza il Vento del 2013. In America sono già in cantiere delle proiezioni durante dei festival internazionali, senza dimenticare quelle già avvenute.

Fin dalle prime sequenze del trailer possiamo fin da subito capire il salto di qualità dello Studio, anche se come accennato stiamo parlando sempre di un livello eccezionale di realizzazione e Il Ragazzo e l’Airone fa del suo punto di forza la qualità tecnica della pellicola.

Dopo l’azzardo della CGI il Ghibli ha scelto di tornare alle animazioni che lo hanno reso grande e probabilmente è stata una delle scelte migliori di sempre, così come quella di far tornare Hayao alla regia di questi splendidi prodotti animati.

Il Ragazzo e l’Airone: cosa aspettarci dal nuovo film Ghibli? L’analisi del trailer ufficiale

Nella clip di circa 1 minuto troviamo tutti gli elementi tipici del Ghibli, che vanno dalla componente sovrannaturale a quella reale, grazie all’esibizione dei grandi paesaggi che da sempre contraddistinguono l’aria di questo team, capitanati dalla solita e sempreverde anima magica.

Il lungometraggio a primo impatto sembra anche molto maturo e detiene al suo interno molte sfaccettature misteriose, rendendolo forse il prodotto Ghibli più interessante degli ultimi anni, senza togliere nulla ai grandi capolavori che hanno aiutato a costruire la fama dell’animazione giapponese. Cosa ne pensate di questo primo trailer del film campione di incassi in Giappone?

Fonte Comic Book