Naruto: Kishimoto rivela il nome iniziale di Gaara

Naruto è uno dei manga shonen più famosi non solo in Giappone, ma in tutto il mondo. Il successo del manga scritto e disegnato da Masashi Kishimoto è attestato da un elevato numero di copie, che supera i 250 milioni. In questo modo è diventato il quarto manga più venduto al mondo, dietro One Piece, Golgo 13 e Dragon Ball. Il manga si è concluso nel 2014 ma quest’anno il franchise è tornato a entusiasmare tutti i fan in occasione dei 20 anni dell’anime.

Le vicende di Naruto sono tante e ricche di colpi di scena. Masashi Kishimoto, durante i 15 anni di serializzazione ha introdotto tanti personaggi e quelli più amati dai fan sono quelli che hanno debuttato nella prima parte del manga. E con il presente articolo ci vogliamo soffermare in particolare su Gaara. Si tratta del quinto Kazekage del Villaggio della Sabbia, in precedenza una delle Forze portanti del demone Tasso a una coda, Shukaku.

Ma come si doveva chiamare in origine questo personaggio? A rivelarcelo è l’account Twitter kishimotomasshi. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

“Gaara's name was supposed to be “Kotarō Fūma” but my editor strongly disagreed.

I objected, and said it was a fitting name for a Sand Ninja. That went on for weeks!

Even today, I still don't know the reason for that [rejection].

When I said "What am I supposed to call him,… pic.twitter.com/W8VYRgznDG

— 𝗞𝗶𝘀𝗵𝗶𝗺𝗼𝘁𝗼 岸本斉史 (@kishimotomasshi) September 5, 2023