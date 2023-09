One Piece – Live Action: la serie TV domina su Netflix

L’hype per la serie in live action di One Piece è ancora tanto e da come anticipato anche da Oda la produzione è riuscita a trasportare sul piccolo schermo tutta l’essenza delle avventure piratesche con al centro la ciurma dei Cappello di Paglia, donando a tutti gli abbonati della piattaforma una prima stagione dinamica e molto immersiva anche per il nuovo pubblico.

Dopo qualche giorno di recensioni positive tra pubblico e critica, la serie in live action è riuscita a spodestare qualsiasi altro prodotto presente su Netflix, arrivando addirittura prima in molti Paesi del mondo. In Italia non è stato da meno e così come in altre località One Piece è arrivata al primo posto, distruggendo anche dei record di serie di punta come Stranger Things e Mercoledì, la produzione diretta da Tim Burton.

La serie TV è stata un successo senza pari ed ha inaspettatamente rotto le barriere tra Netflix e le trasposizioni in live action, dimostrando il come si possa fare un degno prodotto anche con le storie più complesse come possono essere One Piece e altre.

One Piece di Netflix è un successo senza pari per il mondo dei live action

Al momento che scriviamo, così come leggiamo su Comic Book, la classifica Netflix è la seguente:

One Piece Who Is Erin Carter? Live to 100: Secrets of the Blue Zones The Ultimatum: Marry or Move On Painkiller Disincanto Ragnarok Untold: Swamp Kings Suits S.W.A.T.

Le serie sono molto varie e alcune non sono neanche tante nuove di uscita, così come può essere “Suits”. Detto questo One Piece sta avendo un successo davvero clamoroso e questo può far bene non solo al futuro della serie, ma anche ai prossimi live action in generale, che possano essere prodotti dalla piattaforma in questione o meno. La prima stagione della serie è composta da 8 episodi ed è approdata su Netflix il 31 agosto.

