Berserk: data ufficiale del ritorno del manga

Berserk rimane uno dei migliori rappresentanti dei manga seinen e tutt’ora è quello più amato dai fan in tutto il mondo. La serie ha fatto il suo debutto nel 1989 sulla rivista “Monthly Animal House” e successivamente è stata trasferita su “Young Animal”, un’altra rivista mensile, dove è rimasta in corso fino alla tragica morte di Kentaro Miura nel maggio 2021. Berserk è noto per il suo stile dark fantasy, la sua narrazione intensa e la sua arte dettagliata. Recentemente abbiamo riportato un aggiornamento legato al ritorno del manga con un nuovo capitolo. E con il presente articolo vogliamo condividere la data di uscita ufficiale del ritorno del manga.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider MangaMoguraRE. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

"Berserk" by Kentarou Miura, Studio Gaga, Kouji Mori will resume in the upcoming Young Animal issue 19/2023 out September, 22 Color page too. pic.twitter.com/DASYfVAthi — Manga Mogura RE (@MangaMoguraRE) September 5, 2023

Come si può vedere, Berserk tornerà con un nuovo capitolo, ossia il 374, nel numero 19 della rivista Young Animal, che uscirà il 22 settembre di quest’anno.

La storia di Berserk segue la vita del protagonista principale Guts, un guerriero solitario con una storia oscura e tormentata. Guts è cresciuto come un mercenario e ha vissuto gran parte della sua vita in mezzo a violenza e guerra. La sua esistenza cambia drasticamente quando incontra Griffith, un carismatico e ambizioso leader di una banda di mercenari chiamata I Falchi. Guts si unisce ai Falchi e inizia una relazione complessa con Griffith. La trama si sviluppa in un mondo corrotto da forze demoniache, politiche oscure e ambizioni distruttive. Guts deve affrontare demoni, mostri e nemici umani mentre cerca di trovare un senso alla sua esistenza e di vendicarsi contro un destino crudele.

Dopo la tragica scomparsa di Miura, nel maggio 2021 la serie viene portata avanti da Kōji Mori e dagli assistenti di Miura a partire dal 24 giugno 2022. Il tutto è potuto accadere in quanto il mangaka aveva confessato al suo amico come avrebbe voluto portare avanti la storia di Berserk e anche come avrebbe desiderato concluderlo.

Il successo del manga ha portato all’adattamento anime nel 1997. E uno degli aspetti più noti di Berserk è proprio che gli adattamenti si discostano troppo dall’opera originale. Non solo saltano intere sezioni della storia, personaggi principali e secondari, rendendo meno comprensibile ed approfondita la loro caratterizzazione, ma qualitativamente non rendono giustizia al manga.