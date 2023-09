Berserk: in arrivo novità sul prossimo capitolo del manga

Berserk è tra i manga seinen più famosi e amati di sempre, che ha visto però la perdita del proprio mangaka, Kentaro Miura. Molti fan, in seguito a questo tragico evento, credevano che la storia di Guts, Griffith, Casca e la Squadra dei Falchi non sarebbe mai stata completata. Fortunatamente, Miura aveva dei cari amici che miravano a portare a termine la lunga serie manga, servendosi delle confessioni del mangaka, riguardo come avrebbe proseguito e portato a termine la sanguinosa storia. Quest’estate il manga di Berserk è andato incontro ad una sorta di pausa, e con il presente articolo vogliamo riportare che uno degli artisti dello Studio Gaga ha condiviso un aggiornamento sul prossimo capitolo.

Nell’ultimo capitolo pubblicato, Guts e il resto dei personaggi, avevano assistito alla distruzione della terra magica, nota come Elfhelm. Alla fine, Griffith e le sue forze riescono a prendere in ostaggio alcuni importanti alleati di Guts e Casca. Alla fine strappano anche Casca da Guts poco dopo che aveva riacquistato la sanità mentale. Lo Spadaccino Nero ora è coinvolto in una lotta per il suo futuro. E se la sua spada sarà all’altezza del compito di salvare Casca, allora si presenteranno ulteriori problemi.

Doratan, un artista dello Studio Gaga, in passato uno degli assistenti principali di Kentaro Miura, ha continuato a lavorare su Berserk dopo la scomparsa del mangaka. Ha condiviso un nuovo messaggio dicendo di aver ricevuto tantissime domande sul perché il capitolo 374 di Berserk non sia ancora pronto. Ed è qui che in realtà rivela che le tavole sono già completate. Si scopre in fatti che spetta alla redazione decidere cosa pubblicare, quindi Doratan prega i fan di pazientare ancora un pò.

Doratan ha anche accennato ad un imminente annuncio di Berserk, affermando che erano in arrivo altre novità riguardo al manga. “Quindi, insieme all’uscita del volume 42 di Berserk, abbiamo un annuncio ufficiale“. Doratan afferma che che sarà disponibile la prossima settimana.

Mentre il manga avanza verso il futuro, l’adattamento animato di Berserk non presenta più niente all’orizzonte. Dopo la Memorial Edition, che ha riunito i tre lungometraggi in una serie televisiva, non si è saputo se Guts tornerà sul piccolo schermo.

Fonte – Comicbook