One Piece: quali capitoli del manga ha adattato il live-action di Netflix?

Netflix ha finalmente rilasciato tutti gli episodi dell’attesissimo live-action di One Piece, e il successo che sta riscuotendo è incredibile. Dopo anni di produzione, finalmente tutti i fan, come anche i team che ha lavorato alla sua produzione, ha assistito al debutto del primo adattamento di One Piece su Netflix. L’accoglienza ricevuta e sorprendente, al punto che di Rotten Tomatoes gli attribuisce un punteggio dell’ 83%. Quindi questo live-action attira fan vecchi e nuovi. Ciò significa che i fan di tutto il mondo si sono tuffati nella prima stagione di One Piece di Netflix. E con il presente articolo vogliamo riportare quali capitoli del manga ed episodi dell’anime, ha adattato e quali saranno quelli che eventualmente adatterà con una potenziale seconda stagione.

Come già noto, gli episodi totali del live-action di One Piece sono solo otto. Ma una volta giunti al gran finale della stagione, si ha una chiara idea della ciurma di Cappello di Paglia e del mondo che esplorano.

E cominciamo con il dire che One Piece di Netflix adatta tutto fino all’episodio 45 dell’anime. È possibile proseguire con la serie principale a partire dall’episodio 48, quando inizia l’arco narrativo di Loguetown. Da lì, la saga sull’East Blue va avanti per altri sette episodi. E poi la saga di Alabasta inizia con l’episodio 61.

Per chi è interessato al manga invece, l’adattamento di Netflix copre la serie fino al capitolo 95. Quindi coloro che non hanno mai letto il manga e si sono avvicinati alla serie shonen con questo live-action, possono iniziare riprendendo dal capitolo 96. L’arco di Loguetown è composto da quattro capitoli, quindi subito dopo inizia la saga di Alabasta, che dura per ben 117 capitoli.

Al momento sia l’anime che il manga di One Piece sono in corso. Infatti dopo oltre 20 anni di serializzazione sulla rivista Weekly Shonen Jump, Eiichiro Oda è ancora impegnato a disegnare le incredibili avventure di Monkey D. Rufy e della sua ciurma. Il manga si trova però nel suo arco narrativo finale, attualmente in pausa e caratterizzato da una serializzazione irregolare per via dell’impegno di Oda con il live-action.

Mentre l’anime, prodotto dallo studio di animazione Toei Animation, sta per concludere la lunga saga di Wano.

