One Piece: Oda conferma la fine della pausa con un nuovo messaggio

One Piece si trova nel suo arco narrativo finale che sancirà la fine del lunghissimo viaggio di Monkey D. Rufy e della sua ciurma. Ma prima che questo accada dovrà passare un pò di tempo quindi i fan possono stare tranquilli. D’altronde lo stesso Eiichiro Oda ha riportato di godersi i nuovi capitolo del manga senza pensare troppo alla conclusione. Con la conclusione degli eventi della Saga di Wano, Rufy e la sua ciurma si sono ritrovati in maniera quasi rocambolesca, sull’isola di Egg Head.

Si tratta di uno dei luoghi più tecnologici del Nuovo Mondo e questo si spiega perché si tratta dell’isola dello scienziato, nonché dell’uomo, più intelligente del mondo, Vegapunk. In seguito Oda ha approfondito altri scenari importati, fino al capitolo 1086. Infatti dopo la pubblicazione di quest’ultimo, abbiamo riportato che One Piece sarebbe andato incontro ad una pausa. La motivazione riguardava un problemino che Oda ha dovuto risolvere per poter svolgere al meglio il suo lavoro.

Infatti si è sottoposto ad un intervento per l’astigmatismo che lo ha messo comunque in difficoltà nell’ultimo periodo, ma con il presente articolo vogliamo riportare che il mangaka stesso ha riportato un messaggio rassicurante, che pone ufficialmente fine alla pausa del manga.

Molto semplicemente il mangaka ringrazia tutti i suoi fan per il sostegno mostratogli, permettendogli di riposare come meritava. E ha poi aggiunto di non vedere l’ora di tornare subito al lavoro, e abituarsi man mano alla sua nuova “vista”. Da questo messaggio si capisce che il desiderio di tornare a disegnare è sempre alto, ma allo stesso tempo bisogna che si riprenda al 100% in modo corretto.

Tuttavia sarà sicuramente interessante notare se ci saranno delle migliorie nelle tavole dei capitoli a venire. Se Oda ha disegnato per un certo periodo con questo problema, allora non è improbabile che anche la qualità dei suoi disegni ne abbiano risentito.

One Piece tornerà questa settimana con il capitolo 1087, di cui abbiamo riportato recentemente le prime anticipazioni. Riguardo l’anime, si trova nei momenti finali della saga di Wano. Infatti il mese prossimo debutterà, finalmente, sul piccolo schermo il tanto atteso Gear Fifth di Rufy.

