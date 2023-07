One Piece: svelate le prime anticipazioni del capitolo 1087

One Piece è pronto a tornare con un nuovo capitolo dopo una pausa di circa un mese che ha improvvisamente lasciato in sospeso tutti i fan. Ma ora Oda è pronto a tornare a lavorare al suo manga più in forma che mai e con il presente articolo vogliamo riportare le prime anticipazioni del capitolo 1087 di One Piece.

Prima di addentrarci nei dettagli legati al ritorno del manga con il capitolo 1087, ricordiamo che in quelli precedenti Oda ha illustrato alcuni misteri. Ha infatti rivelato la verità dietro gli eventi legati alla morte di Re Cobra e del Reverie. E, per la prima volta, il mangaka ha rivelato anche i nomi dei Cinque Astri di Saggezza. Ora però ci sono sviluppi più interessanti che riprendono alcune vicende lasciate in sospeso in questo nuovo e ultimo arco della serie shonen.

Pare che il capitolo 1087 presenterà in livello di qualità e di colpi di scena come quelli precedenti. Dunque questo dimostra quanto Oda stia lavorando in modo più concreto e incisivo. Infatti il capitolo 1087 sposterà l’attenzione dei lettori, riportandoli sull’isola Hachinosu, dove lo scontro tra Garp e i pirati di Barbanera prosegue. Ricordiamo che il nonno di Rufy si è recato sull’isola dei Pirati con l’obiettivo di liberare Kobi. Ma non sarà così semplice, dato che sarà approfondito, attraverso un flashback, il passato tra Aokiji e Garp.

I due infatti si allenavano insieme, e quando Kuzan si allenava con il vice ammiraglio, usavano le navi come sacchi. Il capitolo 1087 di One Piece potrebbe però suscitare molta preoccupazione, in quanto Shiryu, il capitano della 2ª nave dei Pirati di Barbanera, accoltella Garp nel tentativo di salvare Kobi.

Nonostante la ferita, Garp continua a combattere contro Kuzan. Questo fino a quando non generano una grossa esplosione, dopo che si colpiscono a vicenda in faccia con un pugno carico di Haki. Il capitolo si conclude con il nonno di Rufy che giace al suolo e che dice a Kobi di non preoccuparsi. “La giustizia prevarrà!“.

