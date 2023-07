Tra le uscite J-POP Manga del 12 luglio 2023 si segnala la nuova incredibile serie battle shonen The War of Greedy Witches dello sceneggiatore di Kakegurui, Homura Kawamoto, con i disegni di Makoto Shiozuka.

Dal 12 luglio arrivano in libreria, fumetteria e in tutti gli store online anche i volumi Komi can’t communicate 28 e Frieren – Oltre la fine del viaggio 10 con allegate, solo con la prima tiratura, le rispettive Clear Stamp Collection dedicate.

Dopo l’uscita del cofanetto, sarà inoltre disponibile il volume singolo Harahara sensei – Reazioni a catena 1, una storia di vendetta e riscatto in pieno stile hard boiled con una protagonista femminile impossibile da dimenticare.

Continuano Dandadan 7, I Am a Hero 16 NE, Radiation House 12, Black Jack 14, Game Of Familia 9 e Mononogatari 4.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 12 luglio 2023.

Le uscite J-POP Manga del 12 luglio 2023

The War of Greedy Witches

di Homura Kawamoto e Makoto Shiozuka

6,90€

Giovanna d’Arco, l’eroina che ha salvato la Francia, è stata condannata ad ardere sul rogo. Nei suoi ultimi momenti, mentre la morte le si avvicina con una falce di fuoco, la futura santa riceve però una visita tutt’altro che angelica, quella di un demone, inviato in suo soccorso da un altro mondo. Condotta nel luogo dal quale lui proviene, Giovanna si ritrova a far parte di un gruppo di trentadue donne, tutte figure storiche raccolte da punti diversi della Storia umana, da Cleopatra a Marie Curie. Soprannominate “streghe”, questi personaggi dovranno affrontarsi come guerriere in un torneo all’ultimo sangue, la “notte di Valpurga”: solo una di loro potrà sopravvivere e a lei sarà esaudito un qualsiasi desiderio.

Komi can’t communicate 28

di Tomohito Oda

5,90€

Dopo aver parlato di baci con le sue amiche, Komi non riesce a togliersi Tadano dalla testa. Complice anche la stagione delle piogge, questo strano turbamento lo distoglie dallo studio per gli esami, così prova a distrarsi cucinando dei gyoza. Poi organizza a casa sua una sessione di studio proprio con Tadano… Ma quali saranno i desideri di Komi per la loro relazione? Stiamo per scoprirlo!

Frieren – Oltre la fine del viaggio 10

di Tsukasa Abe e Kanehito Yamada

6,50€

La maga Frieren della compagnia dell’eroe prosegue nel suo viaggio verso Aureole, la terra dove riposano le anime. Macht della terra d’oro, uno dei sette saggi della distruzione, ha avuto un passato di convivenza con gli umani molto particolare. La storia si dissolve in un oro che ha perso il suo colore, in questo post-fantasy che riflette la malevolenza degli eroi.

Dandadan 7

di Yukinobu Tatsu

6,50€

Seiko ha momentaneamente sigillato il Malocchio all’interno di Taro, il modello anatomico, ma lo spirito maligno continua a possedere il corpo di Jiji. Ora, ogni volta che il ragazzo entra in contatto con dell’acqua fredda, compare il Malocchio, mentre con l’acqua calda ritorna sé stesso. Okarun e Aira si trasferiscono da Momo per aiutare lei e Seiko, a sorvegliare costantemente Jiji fino al giorno dell’esorcismo, che però prende una piega inaspettata…

I am a Hero 16 – Nuova Edizione

di Kengo Hanazawa

6,90€

Hideo Suzuki è un mangaka che non è mai riuscito a sfondare e a trenta cinque anni è ancora relegato al ruolo di assistente. Tra fallimenti, delusioni e la strana storia d’amore con la sua ragazza Tetsuko, la vita di Hideo si barcamena in attesa di un successo che non sembra mai arrivare. Tuttavia, un grande cambiamento per lui è in agguato eccome: una svolta oscura e sinistra, che trascinerà il mondo intero in una spirale di orrore e costringerà Hideo a rimboccarsi le maniche e diventare un eroe.

Radiation House 12

di Tomohiro Yokomaku e Taishi Mori

6,50€

Il reparto di radiologia dovrebbe eseguire una cardio-TC su una bambina di sette anni. Tuttavia la madre della piccola, spaventata dalle radiazioni, decide di negare il consenso. Tamaki, investita dalle aspre parole della donna rivivrà un momento doloroso del suo passato, l’incubo che ha spazzato via la sua felice vita matrimoniale.

Black Jack 14

di Osamu Tezuka

12,00 €

Black Jack ha sempre mentito sulle origini di Pinoko?! Quando una lettere anonima arriva a casa del dottore, la ragazza se ne convince… Inoltre, in questo volume, il chirurgo dovrà riflettere sul passato e il senso della sua vendetta, mentre cantanti in pericolo di vita e animatori orgogliosi porranno nuove sfide per la sua abilità!

Game of Familia 9

di Mikoto Yamaguchi e D.P

6,90€

Il legame di una famiglia rischia di sgretolarsi per mano di un drago portatore di sventura. Potrà esserci salvezza per il regno di Hilmzeld, dilaniato dalla tirannia?

Mononogatari 4

di Onigunso

6,50€

Quando uno spirito accede al mondo degli umani, può possedere un vecchio oggetto e assumere una forma umana, prendendo il nome di tsukumogami. Questi spiriti possono essere gentili oppure violenti, nel qual caso il clan Saenome aiuta a rispedirli indietro per evitare disastri. Hyouma è un membro del clan, ma è travolto da un odio esasperato per gli spiriti, il che lo espone al pericolo di causare, nell’atto del dovere, catastrofi soprannaturali. Suo nonno decide quindi di mandarlo a vivere con Botan, una donna stravagante che vive con gli tsukumgami, come se fossero la sua famiglia. Riuscirà questa esperienza a insegnare a Hyouma a controllare le emozioni o il ragazzo è destinato a restare per sempre preda della propria rabbia? Le cose feriscono le persone, ma alcune scelgono di proteggerle. Come finirà questo scontro? La distanza tra Hyoma e Botan Nagatsuki, la ragazza che vive al confine tra umani e tsukumogami, sta per ridursi ancora di più?

Harahara Sensei 1

di Yanagi Takakuchi

7,50€

Azusa Tsukumo, una modesta e timida professoressa di chimica, vive la sua vita incastrata in una regione di campagna, ma la sua quotidianità viene stravolta quando Ruka, sua sorella minore, sparisce misteriosamente. Una volta giunta a Tokyo in cerca di risposte, incontra un inquietante yakuza… Quale sarà il destino di Azusa che, pur di ritrovare la sua amata sorella, è pronta a buttarsi a capofitto nel mondo della malavita, facendo della chimica la sua arma?!

RISTAMPE

Hanako kun – i sette misteri dell’Accademia Kamome 6

Oshi no Ko – My Star 3 e 5

Saint Seiya Next Dimension – Black Edition 3-12

Saint Seiya Next Dimension 3-12

USCITE DIGITALI