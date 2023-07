One Piece: la Going Merry e il commovente commento di Oda

One Piece è da sempre una storia acclamata da tutti e quindi ogni commento di Oda, anche se breve, è sempre oro colato. Come leggiamo su CBR il sempreverde profilo @Sandman_AP ha condiviso un commento di Oda al riguardo della compianta Going Merry, la prima nave ufficiale dei Mugiwara presente anche nel live action Netflix.

Il profilo Twitter ha condiviso come accennato un commento del mangaka datato 2007 inerente alla prima nave dei Cappello di Paglia: “Il Klabautermann della Going Merry era piuttosto fantastico anche in OP. Se i miei lettori avrebbero pensato che la nave non parlasse, allora avrei fallito la mia storia. Non sapevo quanto i fan si sarebbero appassionati alla storia, anche se alla fine il tutto è andato meglio del previsto.”

Se ben ricordate verso la fine dell’arco di Enies Lobby la Going Merry parla ai Cappello di Paglia attraverso un Klabautermann, una fata dell’acqua che abita le navi da guerra e che funge da personificazione dell’anima della nave. Quest’ultima parla al suo equipaggio, dicendogli di aver subito gravi danni in un incendio scusandosi poi di non poter proseguire con loro alla ricerca di nuove avventure.

Durante quel momento tutto il pubblico di One Piece ha sofferto con i personaggi, abbracciando allo stesso tempo anche Eiichiro Oda che è riuscito a tirare fuori una sequenza così intensa per la dipartita di una nave, diventata poi iconica nel corso degli anni.

L’autore ha discusso con il suo pubblico di quel momento tanto drammatico, confermando che alla fine il tutto è andato per il meglio, anzi, il successo di quella scelta fatta all’epoca ha reso grande la Going Marry, riproposta nuovamente all’interno del live acition Netflix in uscita il 31 agosto. Cosa ne pensate della vicenda?

Fonte CBR – Twitter