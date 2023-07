One Piece: Eiichiro Oda rivela il tipo di giustizia di tutti gli ammiragli

One Piece presenta un elevato numero di personaggi e ognuno di questi ha una propria personalità, un proprio modo agire, di combattere e di raggiungere i propri obiettivi. E lo stesso vale anche per la Marina e tutti i suoi membri.

Da sempre vista come il nemico principale di Rufy e di tutti i suoi compagni di viaggio, rappresenta in realtà la giustizia, pronta a tutto pur di debellare e sopprimere ogni tentativo di supremazia da parte dei pirati. L’era della pirateria in One Piece ha avuto il via nel giorno della morte di Gold Roger. Il Re dei Pirati infatti aveva annunciato, prima di morire, che il One Piece era reale e che esisteva.

Da questo momento iconico la Marina cerca di arginare e risolvere tantissimi problemi, disagi e tumulti seminati dai Pirati. E Eiichiro Oda nel corso di una serializzazione avviata nel 1997, ha introdotto tantissime figure di spessore che operano nella marina e che quindi credono fortemente nella giustizia.

E con il presente articolo il nostro obiettivo è proprio quello di parlare della giustizia secondo gli ammiragli più importanti e potenti del mondo di One Piece. Questo aggiornamento arriva in seguito alla pubblicazione del volume 106 del manga, che presenta la famosissima rubrica SBS. Attraverso questo spazio, Oda può rispondere alle domande dei fan in modo serio o scherzoso.

Ma con questo articolo vogliamo approfondire i tipi di giustizia in cui determinati ammiragli credono. Cominciamo quindi da colui che ha deciso di risparmiare Nico Robin, Aokiji. Questo prima di Ohara credeva in un tipo di giustizia infuocato. Ma dopo i tragici e sconvolgenti eventi di Ohara, crede in una giustizia immotivata.

Per quanto riguarda Kizaru, la sua ideologia di giustizia è Ambigua. Invece l’allora ammiraglio e ora Grand ammiraglio della Marina, Akainu, incarna una giustizia meticolosa. Fujitora crede in un tipo umana mentre quella di Ryukugyu è una giustizia suicida. Per concludere possiamo riportare che quella di Sengoku è di tipo Regnante/sovrana.

One Piece si trova nel suo arco narrativo finale e questo mese tornerà a essere pubblicato. Alcuni di questi ammiragli hanno già debuttato e sono conosciuti dai lettori, altri hanno ancora qualcosa da dare e sarà interessante scoprire come agiranno nel nome della propria giustizia.

Fonte – TWITTER (newworldartur)