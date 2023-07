Alita: Battle Angel: James Cameron svela che ci sarà più di un sequel

Alita: Battle Angel (l’angelo della battaglia) è uno degli adattamenti tra anime e film live-action di maggior successo di sempre. E con il presente articolo vogliamo riportare che c’è la possibilità di nuovi progetti non per uno, ma per più sequel. A comunicare questa notizia ci ha pensato il produttore James Cameron. Quest’ultimo ha infatti anticipato che i sequel di Alita: Battle Angel non sono utopia.

Il film basato sul manga seinen scritto e disegnato da Yukito Kishiro, Alita l’angelo della battaglia, ha riscosso un importantissimo successo tra i fan quando ha debuttato per la prima volta nel 2019. Ma questo prodotto ha subito un processo di lavorazione molto lungo, con la produzione che ha cambiato gestione diverse volte. Tuttavia, i fan hanno subito iniziato a chiedersi se ci sarebbe stato un sequel di Alita non molto tempo dopo il suo debutto.

E quindi i produttori James Cameron e Jon Landau, insieme al regista Robert Rodriguez, hanno confessato che stavano già discutendo su un potenziale sequel di Alita: Battle Angel. James Cameron, quindi, in un sorprendente aggiornamento dove ha parlato della vendita del suo ranch di Gaviota Coast in California con Forbes, ha apparentemente confermato i sequel già pianificati per Alita: l’angelo della battaglia.

Su Forbes Cameron ha condiviso le diverse ragioni per le quali lui e sua moglie Suzy Amis Cameron stanno vendendo la loro attuale casa. Quella principale è legata ai suoi impegni lavorativi. Infatti ha fatto notare di lavorare su diversi progetti. Tra questi ci sono i film Avatar e, in particolare, i film Alita: Battle Angel. Su Avatar sta lavorando a Wellington e Los Angeles. E sui nuovi film di Alita: Battle Angel, lavorerà ad Austin, quindi non aveva più senso restare in quella casa. Il fatto che Cameron abbia confermato più sequel in lavorazione di Alita, renderà tutti i fan ancora più entusiasti.

Allo stesso tempo, Cameron è anche particolarmente impegnato con il franchise di Avatar. Anche se Alita: Battle Angel potrebbe essere una priorità, e nei piani ci sarà più di un semplice sequel, potrebbe passare un po’ di tempo prima di poter effettivamente vedere questi nuovi progetti. Ma per il momento, questo aggiornamento è da tenere bene a mente, poiché dimostra che Cameron ha davvero interesse a continuare ulteriormente il franchise.

Fonte – Comicbook