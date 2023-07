One Piece spiega i poteri del Frutto del Diavolo di Law in modalità risveglio

Uno dei personaggi che ha sicuramente conquistato tantissimi fan da quando ha debuttato in One Piece è Trafalgar Law. Si tratta del capitano e il medico dei Pirati Heart e uno dei pirati della peggiore delle generazioni. In passato era un membro della Flotta dei sette e dei Pirati di Donquijote. Intorno a questo personaggio ruotano diversi misteri e al momento sono due quelli più importanti.

Il primo è legato alla sua identità e al suo nome, in quando presenta la famosa “D” che torna in molti altri nomi, oltre a quello di Rufy. Il secondo riguarda le sue condizioni dopo aver affrontato Barbanera in uno scontro violentissimo, che si è concluso con la sua sconfitta. A salvagli la vita ci ha pensato Bepo, trasformandosi inaspettatamente in Sulong.

Con il presente articolo quindi vogliamo parlare di Trafalgar Law, per poter riportare un approfondimento che Eiichiro Oda ha condiviso nella sezione speciale presente in ogni volume di One Piece, che si chiama SBS. In particolare vogliamo riportare il significato delle mosse, che Law usa in combattimento, del Frutto del Diavolo Ope Ope di tipo Paramisha da risvegliato.

E quindi il mangaka spiega il significato di alcune mosse del risveglio di Law. La prima si chiama K-Room, che sta per “Knife-Room”. In questa situazione Law riveste la sua spada con la sua stanza. Invece l’altra tecnica si chiama “R-Room” che nella pronuncia giapponese suona un pò come “Ree-ROOM” e quindi, se tradotto, “Remote- ROOM”. In questo modo il pirata riesce a creare delle stanze che sono distanti dal proprio corpo. All’interno di queste può spostare e tagliare ogni cosa, compreso se stesso, oltre ad avere la possibilità di manipolare le parti tagliate come vuole.

L’Ope Ope è considerato il “frutto del diavolo definitivo” per la sua capacità di donare la vita eterna in cambio di quella dell’utilizzatore. Law ha bisogno di molta concentrazione per utilizzare il suo potere, che gli esaurisce rapidamente le energie quando ne fa uso. Ha risvegliato il potere del suo frutto del Diavolo nello scontro contro Big Mom, creando una piccola stanza dove ha ricoperto la propria spada per trapassare il corpo di Big Mom, per poi danneggiarle gli organi interni con una scossa elettrica.

Fonte – TWITTER (newworldartur)