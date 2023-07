Doraemon: tutti dettagli sul nuovo film in uscita nel 2024

Il nuovo film di Doraemon uscirà il 2024. Su ANN abbiamo l’opportunità di leggere tutti i dettagli sul film e insieme ad essi possiamo anche ammirare il poster ufficiale del nuovo lungometraggio, annunciato recentemente dalla produzione che si occuperà dello sviluppo del film anime.

Durante gli scorsi giorni sono state condivise alcune informazioni al riguardo, insieme allo staff e le immagini del film in uscita l’anno prossimo. Il 43° film della serie si intitola Eiga Doraemon: Nobita no Chikyū Symphony (Doraemon the Movie: Nobita’s Earth Symphony), e uscirà nel marzo 2024.

Così come accaduto con One Piece: RED anche questo nuovo film del noto franchise kodomo avrà al centro della storia la musica, che coinvolgerà in maniera significativa Nobita con tutti i suoi amici. Questo li permetterà di entrare in contatto con le persone grazie alla musica e salvare il mondo da una crisi.

Kazuaki Imai (Doraemon the Movie: L’isola del tesoro di Nobita, Doraemon the Movie: Nobita’s New Dinosaur) dirige il film. Teruko Utsumi, sceneggiatore dell’anime televisivo Doraemon, firma la sceneggiatura del film. Gli attuali membri del cast dell’anime televisivo riprenderanno i loro ruoli per il film.

L’ultimo film è stato Doraemon the Movie 2023: Nobita’s Sky Utopia, il 42° film anime del franchise, uscito in Giappone il 3 marzo. Il film si è classificato al primo posto nel weekend di apertura e ha venduto 542.000 biglietti per 663 milioni di yen (circa 4,87 milioni di dollari) nei primi tre giorni.

Tutti i dettagli sul nuovo film in uscita nel 2024

Il franchise è leggendario e ogni volta è sempre un colpo al cuore vedere le avventure di Nobita e tutti gli altri, specie se parliamo di un’icona rilevante come queste discussa in questa sede. Eiga Doraemon: Nobita no Chikyū Symphony (Doraemon the Movie: Nobita’s Earth Symphony) è il film numero 43 e uscirà il 2024.

Fonte ANN