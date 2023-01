Dragon Ball: la doppiatrice Masako Nozawa ha affrontato Doraemon

Dragon Ball è la serie Shonen che più di tutte non ha bisogno alcuna presentazione. Nel corso dei decenni, la serie creata dal mangaka Akira Toriyama è diventata una delle più grandi in Giappone ma soprattutto in tutto il mondo.

Non a caso in ogni angolo del mondo è certo che tutti avranno almeno visto una volta il volto di Goku, celebre protagonista ormai diventato un’icona vera e propria.

Oggi però abbiamo il piacere di riportare un aggiornamento di curiosità legato alla storica e instancabile doppiatrice di Goku, Masako Nozawa.

Pare che diversi anni fa la doppiatrice abbia affrontato uno scontro con Doraemon. Quindi i fan hanno subito immaginato di vedere Goku e Doraemon in un faccia a faccia!

Questo episodio è successo in televisione anni fa in un programma di varietà. L’episodio è accaduto proprio con l’attrice che doppiava Doraemon.

Tale aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider world_buzz_news. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Come si può vedere si tratta di una clip riemersa da Utabon. In questo modo i fan possono ricordare l’esilarante incontro. Il video sta diventando virale dato che mostra Nozawa litigare verbalmente con l’attrice Nobuyo Oyama.

Dopotutto, l’attrice ha doppiato notoriamente Doraemon, e il simpatico gatto ha la stessa influenza di Goku nel mondo dei fan degli anime.

Questa dinamica è piuttosto esilarante e basta solo chiudere gli occhi per immaginare Goku e Doraemon che discutono sul piccolo schermo.

Se poi si fosse trattata di una situazione non solo caratterizzata da scambi verbali, allora sarebbe facile immaginare come sarebbe andata a finire tra questi due personaggi storici.

Tuttavia in termini di furbizia Doraemon è caratterizzato da una mente molto più elastica di Goku.

È certo che tutti gli appassionati che si imbattono in questo video hanno piacere nel pensare che Goku e Doraemon riproducessero questo accaduto per poi diventare amici.

Dopo tutto, Oyama e Nozawa sembrano avere solo rispetto l’uno per l’altro. Non a caso, Masako Nozawa stessa è legata a entrambi i ruoli.

Infatti prima di dare la voce a Goku in Dragon Ball, ha doppiato brevemente Doraemon in un anime del 1973, prima della cancellazione della serie.

Fonte – Comicbook