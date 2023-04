One Piece 1081: svelata la nuova invenzione di Chopper

One Piece ha introdotto tantissimi personaggi nel corso degli anni e, inevitabilmente, molti di questi non godono di tanto spazio. Infatti molti personaggi di One Piece sono prettamente secondari rispetto ad altri che pur essendo secondari o di supporto al protagonista, non solo riescono a godere di più spazio, ma ricevono anche un arco incentrato sul loro passato, nella maggior parte dei casi.

Oda ha disegnato tanti personaggi quindi questo andamento è piuttosto sensato, oltre che comune ad altri manga. Sicuramente uno dei personaggi che si sta vedendo un po’ meno rispetto agli altri della ciurma di Rufy, è Chopper. Membro fondamentale per la ciurma, in quanto medico, le sue capacità sono incredibili quando c’è bisogno di lui. Tuttavia, anche se capace di lottare, in una situazione di conflitto difficilmente risulta determinante come Zoro o Sanji.

Eppure il capitolo 1081 di One Piece ha introdotto una novità legata al dottore della ciurma di Cappello di Paglia. Anche se non è comparso in questo capitolo, il manga ha indirettamente rivelato la nuova invenzione di Chopper.

Nel presente articolo seguiranno alcuni spoiler quindi è nostra premura assicurarci che coloro non interessati a scoprire anzitempo gli sviluppi di One Piece non proseguano oltre.

Il capitolo 1081 è assolutamente esplosivo, dato che Oda ha aggiornato tutti i lettori circa lo scontro tra Law e Barbanera. Ma verso le ultime pagine del capitolo, scopriamo qualcosa di molto interessante e soprattutto determinante per la sopravvivenza di Law.

Dopo aver subito una rovinosa, ma facilmente prevedibile, sconfitta contro l’Imperatore del Mare non c’era nulla che Law potesse fare per salvarsi. Con il sottomarino giallo completamente distrutto non aveva vie di fuga. Ma qui entra in gioco Bepo, tipo orso polare e il navigatore dei Pirati Heart.

Proprio mentra Teach stava per agire per dare il colpo di grazia a Law, parte un breve flashback che riguarda Chopper che dice a Bepo di non poter garantire che “questo” funzionerà. Con questo, Chopper si riferisce a una specie di rumble ball, simile a quelli che lui utilizza per combattere e cambiare forma e forza fisica.

Questa, però, ha permesso a Bepo di trasformarsi in sulong e in questo modo ha salvato Law da Teach. Non è chiaro se vedremo ancora questa creazione di Chopper, ma sarebbe interessante vedere se anche il medico potrà assumere questa forma.