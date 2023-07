Godzilla Minus One: data di uscita e prima sinossi

Godzilla è pronto a fare il suo maestoso ritorno attraverso un nuovissimo film prodotto dalla casa di produzione cinematografica giapponese, TOHO. Questo nuovo progetto si intitolerà Godzilla Minus One e con il presente articolo abbiamo il piacere di riportare le date di uscita e la prima sinossi del nuovissimo film. Quindi abbiamo modo di rivelare cosa i fan dovranno aspettarsi da questa nuova versione del famoso kaiju. TOHO ha sorpreso i fan quando ha celebrato il compleanno del franchise annunciando un nuovo lungometraggio di Godzilla già in lavorazione e previsto per il 2023. E dopo mesi di attesa per un aggiornamento, i fan potranno finalmente dare una prima occhiata al prossimo grande ingresso per l’era Reiwa su Godzilla.

Di recente abbiamo anche riportato di un misterioso conto alla rovescia che anticipava il debutto di Reiwa per il franchise di Godzilla. E Toho ha annunciato ufficialmente che il prossimo film si intitolerà Godzilla Minus One. Questo è il primo progetto prodotto esclusivamente da Toho dal 2016, anno in cui debuttò Shin Godzilla.

Godzilla Minus One arriverà in tutte le sale cinematografiche giapponesi il 1° novembre di quest’anno. Questo annuncio è accompagnato inevitabilmente da un primo trailer che si può vedere in cima al presente articolo. Il nuovo progetto cinematografico sarà scritto e diretto da Takashi Yamazaki per Toho. Il presidente di Toho International, Koiju Ueda, ha parlato in generale di cosa aspettarsi da questo progetto rivelando in parte la sinossi. Il nuovo film sarà ambientato in un Giappone del dopoguerra, che mostrerà ancora una volta un prodotto cinematografico sarà di una terrificante e travolgente forza, di cui si ha già un’idea dal teaser trailer e dal poster.

Ora il Giappone, già stato devastato dalla guerra, affronterà una nuova minaccia con Godzilla, portando il paese più in basso Si tratta del 37esimo film del franchise del celebre kaiju, il 33esimo film Godzilla prodotto da Toho, il quinto film dell’era Reiwa del franchise e il suo secondo film live-action. Questo è uno dei tanti progetti sul franchise attualmente in lavorazione che include anche una nuova serie TV in sviluppo.

