Tra le uscite targate Panini Comics del 13 luglio 2023 troviamo l’esordio delle nuove storie di Predator prodotte dalla Marvel, oltre che al primo Omnibus che raccoglie le storie classiche. Inoltre le consuete uscite legate a Star Wars e il terzo volume di Re Spawn.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 13 luglio 2023.

Le uscite Panini Comics del 13 luglio 2023

Star Wars 29

Star Wars 97

5,00 €

Contiene: Star Wars (2020) #30, Darth Vader (2020) #29

Persi in una porzione inaccessibile della galassia, Luke, Leia, Chewbacca, Lando e Amilyn Hondo devono sopravvivere agli orrori del luogo noto come Non-Spazio. Nel frattempo, Sabé è stata incaricata da Darth Vader di partire per una pericolosa missione di infiltrazione su un pianeta ostile.

Star Wars: L’Alta Repubblica 1

L’Equilibrio della Forza

Star Wars: L’Alta Repubblica Collection

18,00 €

Contiene: Star Wars: The High Republic (2022) #1/5

Un nuovo inizio, un nuovo periodo storico, due nuovi protagonisti.

Centocinquanta anni prima della caduta dello Starlight, il Jedi Vildar Mac e la Padawan Matthea Cathley si ritrovano su Jedha, dove la tensione sta crescendo.

Chi sta sfruttando gli antichi poteri della Forza per le strade della città sacra?

Perché sono state rubate delle sacre reliquie?

E perché tutte le piste sembrano condurre al Tempio di Whill?

Re Spawn 3

19,00 €

Contiene: King Spawn (2022) #13/18

Dopo aver preso la decisione sul suo trono, Spawn si rende conto che ci sono in gioco cose che non aveva considerato.

Ora non sa più di chi può fidarsi e chi lo tiene al centro del mirino! Gli ex alleati cominciano a dubitare della sua lealtà alla missione e questo lo porta a scontrarsi direttamente con un altro Hellspawn mai incontrato prima! Thomas Nachlik di The Beauty e il grande Javi Fernandez firmano i disegni della nuova serie dedicata alla progenie infernale di Todd McFarlane!

Predator 1

Il Giorno del Cacciatore

21,00 €

Contiene: Predator (2022) #1/6

Molti anni fa, Theta, la più giovane componente di una spedizione scientifica, vide i suoi genitori venire massacrati da un Predator.

Prima di essere falcidiata dall’alieno, però, la madre è riuscita a ferirlo, tagliandogli una delle quattro appendici mandibolari e permettendo così alla figlia di fuggire.

Oggi Theta è adulta e viaggia per lo spazio accompagnata da Sandy, l’IA che si è sempre presa cura di lei.

La ragazza cerca un Predator a cui manca un’appendice mandibolare e farà di tutto per trovarlo e compiere così la sua vendetta.

Ed Brisson e Kev Walker firmano il primo arco narrativo delle nuove storie a fumetti di Predator: un’avventura mozzafiato ed estremamente action incentrata su uno degli alieni più feroci della storia del cinema.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Comics Italia (@panini_comics)

Predator Omnibus: Le Storie Classiche 1

94,00 €

Contiene: Predator (1989) #1/4, Predator 2 Movie Adaptation (1991) #1/2, Predator: Big Game (1991) #1/4, Predator: Cold War (1991) #1/4, Predator: The Bloody Sands of Time (1992) #1/2, Predator: Bad Blood (1993) #1/4, Predator: Invaders from the Fourth Dimension (1994) #1, Predator: Dark River (1996) #¼, Predator: Strange Roux (1996) #1, Predator: Kindred (1996) #1/4, Dark Horse Presents (1986) #46 (I), #119 (IV), Dark Horse Comics (1992) #1 (I), #2 (IV), #4 (I), #5 (II), #6 (III), #7 (IV), #10 (IV), #11 (II), #12 (I), #13 (III), #14 (II), #16 (I), #17 (III), #18 (II), #20 (I), #21 (I), A Decade of Dark Horse (1996) #1 (III)

Il primo tomo dell’edizione integrale e cronologica delle storie a fumetti di Predator!

Uno dei più celebri alieni della storia del cinema ritorna dal profondo dello spazio (e della giungla) con un solo obiettivo: uccidere un avversario che sia degno del suo valore in combattimento!

Un volume mastodontico che racchiude sia l’indimenticabile sequel a fumetti originale del primo film, sia l’adattamento del secondo capitolo del franchise.

Oltre mille pagine che presentano miniserie e one-shot firmati da autori del calibro di Mark Verheiden, Chris Warner, John Arcudi e Chuck Dixon, oltre a un grande apparato di contenuti extra.