One Piece rivela il passato di Sentomaru negli SBS del volume 106

I personaggi nel manga di One Piece sono tantissimi e molti di questi, nonostante siano passati diversi anni ormai da quando il manga di Eiichiro Oda ha debuttato, non hanno mai rivelato il loro passato. Basti pensare che ci sono alcuni di un certo spessore di cui sappiamo poco del loro passato.

Per esempio di Zoro, il vice capitano della ciurma protagonista della serie shonen, abbiamo scoperto solo attraverso la rubrica SBS quale fosse il suo albero genealogico. E con il presente articolo vogliamo concentrarci su un altro personaggio. Stiamo parlando di Sentomaru, un ufficiale della Marina, a capo dell’armata del reparto scientifico del quartier generale e la guardia del corpo del dottor Vegapunk.

Con l’uscita del nuovo volume di One Piece, il 106, Eiichiro Oda ha rivelato il passato di questo personaggio. Pare che un giorno la Marina abbia ricevuto un rapporto da una certa isola che stava avendo seri problemi con degli orsi selvaggi. Quindi per risolvere questo problema, Vegapunk si unisce alla Marina per creare un sistema di contenimento contro gli orsi.

Quando la Marina condusse delle indagini sulla montagna infida nelle vicinanze, trovò un ragazzo che riuscì a mettere fuori combattimento tutti gli orsi grazie al sumo e si proclamava il capo della montagna. Questo era Sentoumaru.

In gioventù era stato abbandonato dagli abitanti del villaggio perché troppo violento. Tuttavia, affascinato dalla sua forza, Vegapunk lo prese come sua guardia del corpo. Questa è la storia del suo passato. One Piece con il nuovo arco narrativo ha infatti mostrato una sorta di legame tra lo scienziato e Sentomaru, il quale alla fine si è schierato contro il Governo, che aveva lanciato l’ordine di catturare Vegapunk.

Sentomaru ha debuttato nel manga durante l’arco di Sabaody, il quale ha dimostrato di saper comandare e controllare un esercito di pacifista. Al momento One Piece prosegue il suo percorso finale e questo mese tornerà regolarmente alla sua serializzazione, dopo un periodo di pausa.

Per quanto riguarda l’anime invece, al momento sta concludendo gli eventi di Wano e recentemente abbiamo rivelato che il 6 agosto debutterà finalmente il Gear Fifth sul piccolo schermo!

Fonte – TWITTER (newworldartur)