Bleach: Thousand-Year Blood War chiuderà il secondo cour nel corso di questa estate, dopo il primo ciclo di episodi che ha fatto entusiasmare il pubblico. Dopo il grande lavoro di Tite Kubo sulla parte finale, ecco il ritorno di uno degli anime più attesi della stagione estiva, che traspone sul piccolo schermo la parte conclusiva del manga omonimo.

Bleach: Thousand-Year Blood War Part 2 – The Separation ha fatto il suo debutto sulla piattaforma Disney+ in lingua originale con sottotitoli, nel caso vogliate seguire ogni settimana le avventure di Ichigo e tutti gli altri nella sanguinosa battaglia finale.

Tite Kubo per l’occasione ha voluto condividere degli sketch molto speciali con al centro le forze Sternritter, che vedremo ancora in azione durante le prossime puntate. Qui è possibile vedere il disegno solamente in bianco e nero, e quindi non a colori, anche se alla fine il tratto è sempre quello del sensei.

Bleach: Thousand-Year Blood War Part 2 – The Separation ha ufficialmente debuttato con il primo episodio e continuerà ad andare in onda al di fuori del Giappone su Disney+ in Italia, con sottotitoli in inglese, spagnolo latino-americano, portoghese brasiliano, francese, tedesco e italiano.

Bleach: Thousand-Year Blood War Part 2 – The Separation L’episodio 14 si intitola “The Last 9 Days” (Gli ultimi 9 giorni) e mette al centro Ichigo mentre si prepara a lasciare il Palazzo Reale per tornare al Seireitei ma viene fermato da Hyosube, che sostiene che Ichigo non può sconfiggere Yhwach così com’è ora.

Bleach TYBW: come ha festeggiato Tite Kubo il ritorno dell’anime?

Anche se nel primo cour erano presenti incredibili battaglie, ovviamente più si prosegue e il tutto più diventa accattivante, anche se la parte conclusiva di Bleach dal punto di vista dell’azione è davvero molto impattante e dinamica. Voi cosa ne pensate di questo grande ritorno? Avete già visto la puntata 14?

