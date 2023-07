Bleach: La Guerra dei Mille Anni: numero ufficiale degli episodi della seconda parte

Bleach: La Guerra dei Mille Anni è finalmente tornato sul piccolo schermo con la seconda parte dell’adattamento anime. Ha debuttato ufficialmente su Disney+ l’8 luglio con i nuovi episodi che fanno parte della programmazione delle serie anime dell’estate 2023. E con il presente articolo vogliamo proprio riportare il numero di episodi ufficiali della seconda parte di Bleach La Guerra dei Mille Anni.

L’adattamento anime sviluppato dallo studio di animazione giapponese Pierrot, ha dato il via alla seconda parte intitolata “La Separazione”, sancendo così una nuova serie di episodi. Dopo la premiere del primo episodio, l’anime di Bleach ha rivelato che la seconda parte trasmetterà 13 episodi in totale. Quindi tutti gli appassionati delle vicende di Ichigo saranno impegnati per tutta l’estate. Di fatto il secondo cour coprirà gli episodi 14-26 della serie.

L’annuncio de La guerra dei Mille Anni risale in occasione del ventesimo anniversario di Bleach. Questa andrà a coprire i volumi del manga non ancora adattati. La prima parte infatti ha debuttato in Giappone l’anno scorso dal 10 ottobre 2022 al 27 dicembre 2022, e quest’anno, l’8 luglio, la seconda parte su Disney+ a livello internazionale. Il doppiaggio italiano è stato eseguito con lo stesso staff della precedente serie sempre per conto della Dynit, che si occuperà della distribuzione home video nel 2024.

“Bleach: La Guerra dei Mille Anni Parte 2 – La Separazione” ha rilasciato ufficialmente il suo primo episodio. E continuerà a trasmettere quelli successivi in simulcast su Disney+ con sottotitoli in italiano. L’episodio 14, nonché quello nuovo è intitolato “Gli Ultimi 9 Giorni” e questo si concentra sul protagonista principale, Ichigo, che si prepara a lasciare il Palazzo Reale per tornare al Seireitei. Tuttavia Hyosube lo ferma, affermando nelle sue condizioni attuali non ha la minima possibilità di impensierire, tantomeno sconfiggere Yhwach.

Ci saranno tante sorprese che attenderanno i fan con la seconda parte di Bleach. Tra queste ricordiamo che Tite Kubo stesso, il quale si occupa della supervisione dell’anime, ha rivelato che sarà presente uno scontro inedito che non è riuscito a disegnare nel manga. Parliamo di uno dei manga shonen più iconici degli ultimi anni, che ha riscosso consensi positivi in più parti del mondo. Di fatto ha venduto complessivamente più di 90 milioni di copie in Giappone e 120 nel mondo.

Fonte – Comicbook