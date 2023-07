Mushoku Tensei: la seconda parte dell’anime debutterà ad aprile 2024

Il sito web ufficiale della seconda stagione anime di Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation ha rivelato che l’anime sarà suddiviso in due parti. Come abbiamo già riportato di recente la prima metà ha debuttato il 2 luglio su Crunchyroll e gli episodi saranno trasmessi fino a settembre. Per quanto riguarda la seconda metà invece, questa sarà trasmessa da aprile a giugno 2024. Il numero di episodi totale della seconda stagione di Mushoku Tensei sarà avrà un totale di 25 episodi.

Hiroki Hirano, che aveva già lavorato in passato alla serie Mushoku Tensei, ha sostituito Manabu Okamoto come regista dello Studio di animazione Bind. Anche Toshiya Ono, che ha dato il suo contributo in passato ad altre serie come The Promised Neverland, ha sostituito Okamoto nel ruolo di supervisione alla sceneggiatura della serie. Sanae Shimada è incaricato invece di lavorare al design dei personaggi.

Mushoku Tensei è una serie di light novel scritta da Rifujin na Magonote, pubblicata in origine sul sito web di “web novel” dal 22 novembre 2012. Solo un anno dopo, è stato annunciato che la serie avrebbe ricevuto una versione cartacea con l’etichetta MF Books di Media Factory con illustrazioni realizzate da un utente di Pixiv chiamato Shirotaka.

La serie ha poi anche ricevuto un adattamento manga di Yuka Fujikawa. La serializzazione che ha avuto inizio nel numero del 2014 di Monthly Comic Flapper. Successivamente Mushoku Tensei ha debuttato sul piccolo schermo nel 2021, dopo l’annuncio della prima stagione risalente a marzo 2019, diretta da Manabu Okamoto e animata da Studio Bind. Kazutaka Sugiyama si è occupato dei disegni dei personaggi e Yoshiaki Fujisawa ha composto la musica.

E solo il 2 luglio, quindi pochi giorni fa, la serie è tornata sul piccolo schermo con la seconda stagione. Le vicende di Mushoku Tensei ruotano attorno a Rudeus Greyrat. Si tratta di un neet trentaquattrenne che perde tragicamente la vita in un incidente stradale. Tuttavia si ritrova catapultato in un mondo magico, dove si risveglia nei panni di in un bambino appena nato senza però perdere i ricordi della sua vita passata. Ha così inizio la sua seconda vita, e si promette di non commettere più gli stessi errori del passato. Il suo obiettivo è vivere senza rimpianti la sua seconda nuova vita.

