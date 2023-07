One Piece: Oda spiega perché più disegnare qualsiasi cosa

Tra gli aspetti che rendono One Piece uno dei manga shonen più unici di sempre sono le ambientazioni e i personaggi bizzarri. Questi infatti riescono a riassumere la forte fantasia che Oda possiede e di questo ne è perfettamente consapevole. Tra le ambientazioni più iconiche di One Piece dobbiamo menzionare l’arcipelago Sabaody, situato vicino alla Linea Rossa. Si tratta della più grande foresta di mangrovie Yarukiman del mondo, ossia alberi giganteschi colorati a strisce con delle radici enormi tanto che raggiungono il fondo del mare.

Una delle caratteristiche principali di questo posto sono le bolle gigantesche generate costantemente. Un’altra ambientazione incredibile, frutto della fantasia di Oda è sicuramente l’isola di Zo. La sua particolarità è che è che è situata sul dorso di un enorme elefante dove sorge Mokomo, il ducato dei visoni. Il nome dell’elefante è Zunisha, un’enorme creatura millenario che vaga per il Nuovo Mondo.

E con il presente articolo vogliamo riportare una dichiarazione passata di Oda, dove spiega il suo processo di creazione di determinate ambientazioni o personaggi. Nel 2007 il mangaka diceva che può disegnare qualsiasi cosa desidera perché si basa proprio su una citazione presente nel suo stesso manga. Questa recita: “nella Rotta Maggiore tutto è possibile“. E di conseguenza se Oda decidesse di voler disegnare un paese che ricorda l’India, allora potrebbe farlo tranquillamente nell’arco successivo. O se volesse disegnarne uno incentrato sullo sport, allora creerebbe l’isola dello sport.

Sicuramente con queste parole Eiichiro Oda ha chiarito di essere molto fedele e coerente con il suo stesso manga. Lo stesso discorso infatti vale per i personaggi. Molti di questi hanno un design al limite dell’impossibile, ma che rendono One Piece unico. Al momento il manga si trova nel suo arco narrativo finale, che porrà fine alle lunghe avventure di Monkey D. Rufy. Questo mese la serializzazione riprenderà dal capitolo 1087, dopo una pausa improvvisa di Oda, che si è sottoposto ad un intervento per risolvere il problema con l’astigmatismo.