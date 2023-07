Dragon Ball Super potrebbe giustificare in maniera dettagliata la nuova trasformazione di Gohan? Forse sì, ma andiamo sempre con ordine. Il film “Super Hero” ha grossolanamente spiegato la trasformazione di Orange Piccolo, mentre a detta dei fan non ha dato un senso a Gohan Beast, una trasformazione nata dal nulla.

Anche se siamo abituati alla natura di Toriyama come autore, forse in questo caso la nuova trasformazione di Gohan potrebbe essere giustificata per bene all’interno delle pagine dei prossimi capitoli, donando così un quadro completo ai lettori a proposito del figlio di Goku tornato in auge con il lungometraggio discusso in questa sede.

Non sappiamo ancora niente infatti a proposito della forma Beast se non che potrebbe condursi al suo potenziale inespresso visto nel corso degli anni, dove accumulato sarebbe esploso per far fronte alla nuova minaccia del Red Ribbon e i Gamma.

Al momento non ci sono dettagli precisi al riguardo, anche se alla fine la trasformazione potrebbe anche non avere una giustificazione vera e propria, data la natura selvaggia dei Saiyan mostrata e discussa nel corso del tempo: così come accaduto con Bardack forse anche Gohan aveva semplicemente del potenziale inespresso non ancora scatenato.

Dragon Ball Super: il manga potrebbe giustificare la forma Gohan Beast

La spiegazione dell’arrivo di questa nuova forma potrebbe essere giustificato in diversi modi, e quindi anche un semplice dialogo o un flashback potrebbero aggiungere dei tasselli di trama non ancora visti all’interno del lungometraggio, così come leggiamo su CBR.

Il manga ha sicuramente un ritmo più calmo e quindi si potrebbe approfittare per donare una spiegazione generale al tutto, compresa l’origine della nuova forma di Gohan. Il manga attualmente sta seguendo la stessa saga mostrata nel film “Super Hero” e togliendo alcune sorprese al momento non abbiamo nulla di diverso. Cosa ne pensate?

