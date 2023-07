One Piece: Oda rivela chi beve di più tra i Cappelli di Paglia

Festeggiare in One Piece è fondamentale. Rappresenta quasi un aspetto caratteriale del mangaka che lavora a questa famosissima serie shonen di oltre 20 anni. Eiichiro Oda infatti ha confessato di essere una persona che ama l’armonia e per lui concludere ogni evento finito bene con una festa è importante. Questo trova conferma nelle pagina del manga, che dopo ogni importante scontro contro uno o più nemici pericolosi e temibili, mostra Rufy e i suoi compagni festeggiare.

Poiché parliamo di un manga basato sui pirati, è chiaro che l’alcool in generale è molto spesso rappresentato. E con il presente articolo vogliamo riportare un aggiornamento molto curioso sui pirati di Cappello di Paglia. Per essere più precisi vogliamo riportare una lista dei membri della ciurma di Rufy che sono più propensi a bere.

Questa novità arriva dalla rubrica SBS, uno spazio speciale che è presente da sempre all’interno dei volumi di One Piece. In questo modo Oda ha la possibilità di interagire con i suoi fan rispondendo alle loro domande in modo serio o scherzoso. Oda ha quindi, in occasione del rilascio del volume 106, ha risposto alla richiesta di fare un elenco sui componenti della ciurma protagonista della serie shonen, che amano bere di più

E il famoso mangaka ha rivelato che sul podio ci sono Jinbe al primo posto, seguito rispettivamente da Zoro e Nami. A concludere la classifica ci sono Franky e Sanji al quarto e quinto posto, seguiti da Nico Robin. Chiudono Brook, Usopp, Rufy e Chopper.

Oda non ha poi nascosto che questa classifica non è stata semplice da realizzare. Infatti sostiene che “amare bere” è diverso da “essere capace di bere“. Di fatto non tutti bevono con lo stesso atteggiamento. Per esempio Rufy, che è il capitano e dovrebbe rappresentare degli stereotipi più vicini ai pirati e al mondo della pirateria, da molta più priorità al cibo piuttosto che a bere. Ma, a detta di Oda, avrebbe un grande potenziale.

One Piece si trova nella sua fase conclusiva, dopo una serializzazione longeva e di successo avvenuta nel 1997 sulla rivista di Sheisha, Weekly Shonen Jump.