Tra le uscite targate Panini Comics del 6 luglio 2023 troviamo il terzo numero dell’edizione Integrale di Conan il Barbaro, in cui possiamo ammirare l’evoluzione dello stile di un giovane Barry Windsor Smith, e il terzo volume della raccolta in edizione deluxe delle Teenage Mutant Ninja Turtles.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 6 luglio.

Le uscite Panini Comics del 6 luglio 2023

Conan il Barbaro 3

4,90 €

Contiene: Conan the Barbarian (1970) #9/12

Continua la riproposta integrale di Conan the Barbarian, l’originale collana del 1970 pubblicata dalla Marvel e dedicata agli adattamenti a fumetti delle storie del romanziere R.E. Howard. In questo numero, quattro racconti classici: Il giardino della paura, Attento all’ira di Anu!, Furfanti a palazzo e Colui che dimora nel buio! Qui, Conan il ladro e la sua amica Jenna finiscono in una terra dimenticata dal tempo in mezzo a mammut e inquietanti creature alate!

Teenage Mutant Ninja Turtles Deluxe 3

39,00 €

Contiene: Teenage Mutant Ninja Turtles Annual 2012, Teenage Mutant Ninja Turtles (2011) #21/28, Teenage Mutant Ninja Turtles Villains MicroSeries (2013) #3/8

Le strade di New York si tingono di violenza mentre Shredder si prepara a sferrare il proprio attacco. E quando la tragedia le toccherà da vicino, le Tartarughe Ninja dovranno trovare il modo di reagire e contrattaccare.

Inoltre, riflettori puntati su alcuni dei principali avversari dei nostri eroi e una lunga storia scritta e disegnata da uno dei loro creatori: Kevin Eastman.

Questo e molto altro ancora nel terzo volume della raccolta integrale della serie delle TMNT targata IDW.