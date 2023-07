Hunter x Hunter potrebbe lasciare a breve la nota piattaforma streaming, così come abbiamo modo di leggere dalla fonte Comic Book. L’anime tratto dal noto manga di Togashi è sempre stato uno dei prodotti più amati dagli appassionati e oltre a Netflix è disponibile anche su Prime Video, nel caso la serie TV sia rimossa dalla prima piattaforma streaming descritta.

La data di cancellazione fissata al momento è il 31 luglio, quindi avete circa un mese di tempo per concludere o iniziare almeno la nota trasposizione animata di uno dei manga più amati di sempre serializzati dalla rivista Shonen Jump. Non è la prima volta che l’anime sparisce dalla piattaforma, visto che è già successo nel 2017.

Rimesso in catalogo nel 2019 Netflix ha passo passo aggiunto tutti gli episodi disponibili fino a questo momento, dato che come ben sapete Hunter x Hunter non è completo, vista la non conclusione del manga originale. Nonostante la versione cartacea abbia aggiunto dei capitoli, e di conseguenza anche materiale per nuovi episodi dell’anime, Madhouse non ha confermato un proseguo della storia, quindi al momento il tutto è fermo.

Come accennato l’anime è presente anche su Prime Video con tutti gli episodi, quindi allo stesso tempo se Netflix decide di cancellarlo e avete desiderio di visionare Hunter x Hunter potete usufruire di un altro abbonamento per godervi il tutto.

Hunter x Hunter: l’anime potrebbe essere rimosso da Netflix

Per quanto Togashi abbia avuto un boost e anche dei nuovi assistenti, questo non è bastato per continuare e avviarsi alla conclusione della sua storia, lasciata ormai da molti anni in un limbo assoluto, portando capitoli frammentati e sempre più lontani da quelli originali.

Basti pensare che Gon e Killua sono assenti dal manga ormai da quattro anni, visto che negli ultimi capitoli non si sono proprio palesati. Cosa ne pensate?

Fonte Comic Book