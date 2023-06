Hunter x Hunter rilascerà digitalmente il one shot di due parti su Kurapika

Hunter x Hunter è uno dei manga Shonen più famosi in tutto il mondo per diversi motivi. Ma probabilmente quello principale è legato alla sua periodicità irregolare causata dai problemi fisici di Togashi. Infatti attualmente il manga è un pausa, ma con il presente articolo vogliamo riportare che Hunter x Hunter tornerà a sorpresa tramite un nuovo progetto manga speciale.

Yoshihiro Togashi ha scatenato l’intero fandom l’anno scorso, annunciando il suo ritorno a sorpresa aprendo un proprio account Twitter. Infatti il magaka è effettivamente tornato a disegnare dopo una lunga pausa di quattro anni. Tuttavia, dopo una decisa di capitoli che sono tornati a occupare Weekly Shonen Jump l’anno scorso, il manga è nuovamente andato incontro ad un’altra pausa. Tuttavia il mangaka ha lasciato tutti di sorpresa con questo progetto manga che annunciamo e spieghiamo qui.

Sono tanti i fan che aspettano di scoprire cosa accadrà dopo il capitolo 401 di Hunter x Hunter. Ma prima di quel momento, riportiamo che la serie shonen lancerà una serie speciale di one-shot, già disponibile solo con Shonen Jump più di dieci anni fa.

E Shueisha ha annunciato che rilascerà digitalmente il manga one-shot di Hunter x Hunter incentrato su Kurapika in Giappone il 4 luglio. Questa storia ha debuttato per la prima volta nel 2013 e sarà la prima volta che molti fan potranno effettivamente leggerla. Questa ha l’obiettivo di approfondire decisamente il passato di Kurapika.

Kurapika’s Memories (“I ricordi di Kurapika“) è uno speciale one-shot di due parti pubblicato nel 2013. Questo one-shot sarà esclusivamente lanciato in Giappone in digitale. Quindi non possiamo ancora dire se arriverà o meno negli altri paesi del mondo aldilà del Giappone.

Per quanto riguarda lo manga di Hunter x Hunter stesso, ora è nuovamente in pausa a causa delle difficili condizioni di salute di Yoshihiro Togashi. Infatti ricordiamo l’ultimo messaggio ufficiale di Shueisha per annunciare la nuova pausa di Togashi: “Grazie per aver letto Hunter x Hunter. Riguardo la pubblicazione del manga, del capitolo 401 e così via, abbiamo discusso con Togashi delle sue condizioni di salute. E, di conseguenza, abbiamo deciso di pubblicare in un formato diverso dalla serializzazione settimanale.”

Da allora non abbiamo ricevuto ulteriori informazioni sui progressi del mangaka o sulla potenziale ripresa di questa serie shonen famosissima, ma è importante restare ottimisti sul loro ritorno.

Fonte – Comicbook