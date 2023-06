Tra le uscite manga Star Comics del 28 giugno 2023 si segnalano la conclusione di Shaman’s King Flowers e il quarto libro da colorare di Demon Slayer, oltre ai nuovi volumi di Yuri Is My Job e Blue Box.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 28 giugno 2023, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 28 giugno 2023

BLUE BOX n. 4

UP n.224

di Kouji Miura

€ 5,90

LA COMMEDIA ROMANTICO-SPORTIVA CHE HA RICONQUISTATO I LETTORI GIAPPONESI!

La senpai Chinatsu sta aiutando Taiki che si sente poco bene. Quando il ragazzo, non riuscendo a reggersi in piedi, rischia di cadere, i due finiscono per “avvicinarsi” all’improvviso… Ormai le vacanze estive sono iniziate, e Hina, raccolto tutto il proprio coraggio, invita Taiki ad andare insieme allo spettacolo pirotecnico che si terrà di lì a poco… Si accorgerà dell’amore che prova per lui?

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA LIBRO DA COLORARE n. 4

INDACO

di Koyoharu Gotouge

€ 7,90

CONTRO IL LOGORIO DELLA VITA MODERNA, I MANGA SI UNISCONO ALLA CROMOTERAPIA!

Arriva il quarto dei libri da colorare attualmente disponibili di Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba, dove i vostri personaggi preferiti e le splendide tavole di Koyoharu Gotouge accompagneranno la vostra creatività in un albo di 40 pagine! Amanti della serie di ogni età, ecco a voi una chicca da non farvi assolutamente sfuggire!

DR.STONE n. 24

DRAGON n.299

di Boichi , Riichiro Inagaki

€ 5,20

#SCIENCEPOWER

Per poter raggiungere la superficie lunare, Senku e i suoi si mettono alla prova nella complicatissima costruzione del computer: la chiave di tutto sta nel legame tra il geniale programmatore Sai e Ryusui! E mentre la costruzione del razzo procede con costanza, l’eroica determinazione di Senku, una volta venuta alla luce, sconvolgerà il regno della scienza!

FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST n. 13

YOUNG n.345

di Atsuo Ueda , Hiro Mashima

€ 5,20

LA LEGGENDARIA MISSIONE DEI CENT’ANNI HA INIZIO!

Dogramag, il Drago Divino della Terra, rinato dopo essere morto per cent’anni, vuole divorare gli esseri umani che percorrono l’intrico di corridoi che lui stesso ha creato! A fronteggiarlo ci sono i Fires, l’ardente coppia che ha superato i confini tra gilde! Gli attacchi del duo improvvisato formato da Natsu e Suzaku funzioneranno contro l’incarnazione del labirinto stesso?!

FOUR KNIGHTS OF THE APOCALYPSE n. 9

STARDUST n.117

di Nakaba Suzuki

€ 5,20

I Quattro Cavalieri dell’Apocalisse annunciati dalla profezia altro non erano che quattro ragazzi giovanissimi! Una volta riuniti, hanno dato subito prova delle loro capacità, annientando due dei Dieci Comandamenti resuscitati come Apostoli del Caos. Peccato che questi fossero soltanto l’avanguardia di un attacco a sopresa…

ROSEN BLOOD n. 5

GHOST n.210

di Kachiru Ishizue

€ 6,90

Dopo che Stella e Levi si sono giurati amore eterno, fa la sua improvvisa comparsa Claude, ossessionato dalla ragazza e deciso a ostacolare l’unione tra i due. Intanto anche Friedrich, Yoel e Gilbert decidono di passare all’azione, ciascuno spinto dai propri sentimenti. Quale sarà la sorte di tutti questi amori tormentati, costretti a sormontare enormi difficoltà? Ecco a voi l’ultimo numero di questo dark romance che ha come palcoscenico un’oscura magione in cui vivono una ragazza e alcune misteriose creature!

SHAMAN KING FLOWERS n. 6

di Hiroyuki Takei

€ 6,50

Hana Asakura, bloccato all’inferno senza possibilità di fuggire, affronta Yosuke del Team YVS, ma si rende ben presto conto di non poter rispondere alla preponderante forza dell’avversario. Sarà in grado di trovare un modo per fuggire dall’inferno?! E qual è il segreto di Sakurai, il pilota di Zero che Hana rincontra in un’altra comune?!

YURI IS MY JOB! n. 3

QUEER n.63

di Miman

€ 6,50

LA SERIE GIRLS’ LOVE PIÙ ATTESA!

Risolto il problema dell’essere schwestern tra Hime e Mitsuki, l’Istituto Femminile Liebe entra nel periodo dell’elezione di Miss Blume. Dato che la scelta avviene tramite votazione, il café si riempie come non mai di avventori. Ma se l’entusiasmo eccita gli animi di tutti, nel cuore di Kanoko si agitano sentimenti nascosti nel vedere Hime e Mitsuki andare sempre più d’accordo. Dal canto suo Sumika, preoccupata per lei, inizia a tenerla d’occhio…