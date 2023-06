Demon Slayer: ecco i capitoli che saranno adattati nella quarta stagione

La terza stagione anime di Demon Slayer si è appena conclusa lo scorso week end, dove ha mandato in titlt anche la piattaforma streaming Crunchyroll, per via della mole di utenti connessi tutti nello stesso momento.

Come ben sapete il manga è concluso da un po di tempo e per questo la storia completa è già disponibile e pronta per essere letta da chiunque non voglia aspettare l’uscita della prossima stagione prevista sicuramente tra qualche anno.

Demon Slayer di Koyoharu Gotoge: Kimetsu no Yaiba ha appena concluso la terza stagione, concludendo l’arco del Villaggio degli Spadaccini, dove al centro abbiamo visto Tanjiro e due nuovi Pilastri.

La prossima stagione anime adatterà senza dubbio l’arco narrativo dell’addestramento degli Hashira e in quest’occasione parliamo dei capitoli specifici in cui questo arco si svolge, nel caso non vogliate aspettare un paio di anni prima di scoprire il prosegue delle avventure di Tanjiro e gli altri.

La terza stagione anime adatta i capitoli del manga fino al 127, quindi chiunque voglia leggere il seguito deve iniziare con il 128, dove appunto, comincia l’arco narrativo dell’addestramento degli Hashira, dove questi ultimi saranno i protagonisti assoluti insieme agli altri ovviamente, come leggiamo su Comic Book.

Demon Slayer: da che capitoli cominciare per immergervi nella quarta stagione?

L’arco in questione dura solamente nove capitoli e quindi anche l’anime probabilmente dovrebbe allungare la situazione, oppure fondere due archi in una sola stagione. La saga in questione va dal 128 al 137. Se non volete acquistare i volumi andate sull’app ufficiale Shueisha MangaPlus per leggerli in maniera gratuita e anche legale.

Ovviamente l’allenamento degli Hashira è volto alla preparazione del grande scontro contro Muzan e i suoi demoni, dove nel percorso ha sconfitto alcuni di loro in maniera anche cruenta e per questo bisogna avere e mettere in gioco tantissime vite pur di portare a termine tale obiettivo.

Fonte Comic Book