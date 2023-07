Dragon ball: Kazue Kato (Blue Exorcist) disegna la cover 25 del manga

Dragon Ball ha debuttato quasi 40 anni fa sulla rivista di Shueisha, Weekly Shonen Jump. E in occasione di questo evento importantissimo la famosissima casa editrice giapponese ha deciso di celebrare questo traguardo storico ricco di record e di successi. Infatti in occasione dei 40 anni di Dragon Ball, il franchise ha iniziato il suo progetto Dragon Ball Super Gallery per onorare il manga scritto e disegnato da Akira Toriyama.

Questo progetto consiste nel contribuito di tantissimi mangaka professionisti che decidono di prendere parte al progetto ridisegnando seguendo il loro stile, una cover di Dragon Ball. E con il presente articolo vogliamo riportare che questo mese Kazue Kato di Blue Exorcist ha preso parte si festeggiamenti.

LEGGI ANCHE:



La nuova edizione di One Piece con La Gazzetta dello Sport

Kato ha quindi ridisegnato la cover del volume 25 del manga e con il suo stile di disegno ha cercato di imitare ciò che Toriyama ha fatto decenni fa.

Questo fa parte del Dragon Ball Gallery Project per commemorare il 40° anniversario della serie. Ogni mese, diversi mangaka riprogetteranno una delle 42 copertine della serie fino a novembre 2024. Di seguito è possibile guardare il risultato del lavoro di Kazue.

Come è possibile vedere, il tributo mostra il protagonista Goku e suo figlio Gohan su un motoscafo con Bulma e Crilin. Il gruppo sta navigando con facilità sfruttando la tecnologia della Capsule Corps e Crilin sembra pronto a pescare. La copertina raffigura la perfetta gita estiva per questi personaggi, ed è bello vedere Goku godersi il momento senza doversi concentrare su un nemico pericoloso.

Ovviamente, lo stile artistico di Kato è difficile da confondere in questo lavoro. È riuscito a fondere la sua estetica distintiva con i colori usati da Toriyama. Questo tributo è sicuramente uno dei migliori che entrerà a far parte della galleria di Dragon Ball, e ce ne sono ancora molti altri da fare. L’evento non terminerà fino a novembre 2024, quindi continuare a seguirci per poter vedere altri tributi.

Riguardo Kazue Kato, è famoso in tutto il mondo per aver scritto e disegnato Blue Exorcist, con la serie anime pronta a fare il suo ritorno sul piccolo schermo come annunciato durante il Jump Festa. Gli eventi sono ambientati in un universo composto da due mondi paralleli che si specchiano l’uno nell’altro. Il primo è quello degli umani, noto come Assiah. Il secondo è il regno dei demoni, Gehenna. Passare da un mondo all’altro è impossibile, anche se alcuni demoni riescono ad attraversare il confine e possedere gli esseri umani.

Fonte – Comicbook