Blue Exorcist torna con una nuova produzione animata!

Blue Exorcist, dopo diversi anni dal primo adattamento animato prodotto dallo studio di animazione giapponese A-1 Pictures, tornerà con una nuova produzione animata! L’annuncio a sorpresa è arrivato durante il Jump Festa.

Questo annuncio è stato riportato direttamente dalla pagina Twitter dell’insider WSJ_manga. Di seguito è possibile dare un’occhiata al contenuto:

Blue Exorcist by Kazue Kato has announced a new animated production at Jump Festa 2023. pic.twitter.com/TgY4jjUkI7 — Shonen Jump News (@WSJ_manga) December 18, 2022

A seguire è possibile guardare il primo teaser sul ritorno di Blue Exorcist.

Blue Exorcist TV Anime New Series Teaser PV. pic.twitter.com/QGaZxAMeEc — Shonen Jump News (@WSJ_manga) December 18, 2022

In questa occasione il mangaka stesso ha voluto rilasciare un messaggio e un’illustrazione per celebrare l’annuncio della nuova produzione animata di Blue Exorcist. Dai primi dettagli a nostra disposizione possiamo riportare che probabilmente non si tratterà di una serie originale. Tuttavia sembra che continuerà a seguire la storyline dell’adattamento orginale.

Di seguito riportiamo l’illustrazione celebrativa di Kazue Kato, direttamente dalla sua pagina Twitter.

Il primo adattamento animato di Blue Exorcist era caratterizzato da 25 episodi, diretti da Tensai Okamura e prodotti dalla A-1 Pictures. Sono stati trasmessi nel 2011, quindi l’annuncio del suo ritorno sul piccolo schermo arriva dopo 11 anni.

La trama dell’anime seguiva in modo abbastanza fedele quella del manga fino all’episodio 15. Da quel punto in poi la storia prosegue la storia in modo alternativo. Come spesso accade, questo tipo di scelte è stata oggetto di critiche.

Per quanto riguarda il manga, ad oggi è ancora in corso dal 2009 ed è distribuito in Italia dalla casa editrice Planet Manga.

Le vicende ruotano attorno a Rin Okumura, un ragazzo che scopre di essere il figlio di Satana ed è determinato a diventare esorcista per vendicare la morte del suo padre adottivo, il reverendo Fujimoto. Il manga è ambientato in un universo composto di due mondi paralleli che si specchiano l’uno nell’altro. Il primo è quello degli umani, e si chiama Assiah. Il secondo invece è Gehenna ed è il regno dei demoni. Satana, il signore dei demoni può ottenere qualsiasi cosa desideri, tranne una cosa, presente solo nel regno degli umani. Per recuperarla ha creato Rin, suo figlio da una donna umana.