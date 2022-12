Il Jump Festa sarà trasmesso per la prima volta in tutto il mondo

Shueisha ha rilasciato un aggiornamento che entusiasmerà tutti gli appassionati, riguardante il Jump Festa di quest’anno.

Ormai manca davvero poco a questo evento e questo fine settimana si appresta a essere molto importante per il fandom degli anime.

Da Spy x Family a Demon Slayer e oltre, i titoli più popolari di sempre definiranno il Jump Festa a Tokyo, condividendo con tutti gli appassionati una serie di importanti aggiornamenti.

Oggi però riportiamo un aggiornamento innovativo in quanto per la prima volta, il Jump Festa sarà trasmesso in live streaming in tutto il mondo con i sottotitoli!

Shueisha ha confermato i piani per lo streaming in live del Jump Festa 2023, che avrà luogo sul suo canale YouTube. L’evento sarà trasmesso quindi a partire dal 17 dicembre e si concluderà il giorno successivo. Il tutto sarà visibile per gli spettatori a livello globale sottotitolato in inglese.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider WSJ_manga. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Shueisha has announced Jump Festa 2023 will be broadcasted worldwide! All the live stream stage performances will be available with English subtitles on the official Jump Channel on YouTube. Jump Festa 2023 will be celebrated on December 17th and 18th, 2022. pic.twitter.com/DlQPCiMxK1 — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) December 12, 2022

Naturalmente questa è una grossa novità mai vista prima per Jump Festa. L’evento non è mai stato disponibile al di fuori del Giappone in tempo reale prima d’ora. L’obiettivo di Shueisha è chiaramente accrescere l’accessibilità a chiunque.

Il Super Stage dell’evento avrà i sottotitoli in inglese durante il live streaming, anche se al momento nessuna informazione è stata condivisa sulle sue opzioni di sottotitoli.

I panel principali saranno tre e sono Jump Super Stage, Jump Super Stage EX e Jump Studio NEO. Il primo sarà disponibile con i sottotitoli in inglese e con traduzione simultanea. Il secondo invece avrà solo i sottotitoli in inglese.

Per coloro che ora desiderano pianificare una maratona Jump Festa, l’evento inizierà il per poi concludersi il 18 dicembre in Giappone. L’attesissimo eventi annuale metterà in evidenza quasi 30 serie di successo.

Il primo giorno, al centro dei riflettori ci saranno titoli di spessore come Black Clover, Jujutsu Kaisen, Bleach e Haikyuu.

Studio NEO metterà in evidenza anche titoli come Undead Unluck e World Trigger insieme ad altri titoli meno conosciuti.

Per quanto riguarda la domenica invece, questa chiuderà l’evento. Chiaramente, altri importanti titoli di una certa caratura saranno offerti ai fan per festeggiare.

Queste serie includono Spy x Family, Chainsaw Man, One Piece e Demon Slayer. Senza dimenticare Naruto, che si prepara a rilasciare un importante novità dopo i vent’anni della serie animata.