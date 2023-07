La nuova edizione di One Piece con La Gazzetta dello Sport

La casa editrice italiana, Star Comics, ha annunciato direttamente dalla sua pagina facebook ufficiale che in collaborazione con la Gazzetta dello Sport e Tv Sorrisi e Canzoni, porterà in edicola il famosissimo One Piece. Dunque torna il leggendario manga Shonen scritto e disegnato dall’inesauribile Eiichirō Oda che è diventato un cult in tutto il mondo.

Si tratta di una collezione speciale che raccoglie i 105 imperdibili volumi in formato speciale con alette, contenuti extra e una cartolina con l’immagine di copertina in ogni uscita. La prima uscita è prevista per il 7 luglio con il primo volume di One Piece. Sarà disponibile e acquistabile in edicola a 4,99 euro con La Gazzetta dello Sport o Tv Sorrisi e Canzoni, oltre al prezzo del quotidiano o del settimanale. E, con il primo volume, i lettori troveranno un poster in regalo.

Star Comics ha iniziato la pubblicazione in albi corrispondenti ai volumi giapponesi il 1º luglio 2001 e al momento l’ultimo volume pubblicato è il 104, con il 105 in arrivo il 2 agosto.

Lae vicende ruotano attorno al protagonista principale, Monkey D. Rufy, un ragazzo diventato di gomma dopo aver mangiato un Frutto del Diavolo. Il suo sogno è di diventare il Re dei Pirati e quindi comincia a reclutare coloro che diventeranno i suoi compagni per formare una ciurma.

L’anime del manga scritto e disegnato da Oda ha debuttato nel 1999 ed è prodotto tutt’ora dallo studio Toei Animation. In Italia invece è stato lanciato su Italia 1 dal 5 novembre 2001 per poi continuare su Italia 2 nel 2012. Il successo di questa serie shonen è senza precedenti. Infatti diversi volumi del manga hanno raggiunto record di vendite e di tiratura iniziale in Giappone. Nel 2015 è entrato nel Guinness dei primati come serie a fumetti disegnata da un singolo autore con il maggior numero di copie pubblicate. E per concludere, One Piece è il manga più venduto in tutto il mondo, con oltre 500 milioni di copie in circolazione al 2022.

Al momento Oda sta lavorando all’arco narrativo conclusivo, anche se la fine vera e propria è ancora lontana.