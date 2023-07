Jujutsu Kaisen: la seconda stagione sarà di 23 episodi!

Jujutsu Kaisen è una delle serie shonen più amate e seguite di sempre e quest’anno è tornata sul piccolo schermo con la seconda stagione dell’anime. Uno dei motivi che sta entusiasmo così tanto gli appassionati della serie shonen è che l’anime si concentrerà su Gojo. Infatti lo studio di animazione che lavora a Jujutsu Kaisen, ossia MAPPA, ha lavorato al ritorno di jujutsu Kaisen da mesi e con il presente articolo vogliamo riportare il numero esatto di episodi che comporrà l’intera seconda stagione.

Scopriamo quindi che la seconda stagione sarà composta da 23 episodi, che saranno divisi in due parti. E la prima parte della seconda stagione dell’anime ha debuttato il 6 luglio su Crunchyroll.

Con la trasmissione del primo episodio di jujutsu Kaisen, i fan potranno guardare innanzitutto il ritorno sul piccolo schermo dei personaggi preferiti da parte dei fan. Quindi, principalmente tutti potranno vedere Gojo in versione più giovane, quando frequentava la scuola. Insieme a lui ci sono anche i suoi compagni di classe come Geto, e tanti altri.

Da questa breve descrizione si capisce che la prima parte della seconda stagione di Jujutsu Kaisen sarà ambientata nell’anno 2006. E, come abbiamo riportato di recente circa la programmazione degli episodi della serie scritta e disegnata da Gege Akutami, questo nuovo arco di sarà dedicato a Gojo e al suo passato. Dunque la seconda stagione inizierà con un flashback che riporterà Gojo ai giorni in cui Geto era il suo migliore amico. Ciò significa anche che scopriremo come il legame di Gojo e Geto sia andato in frantumi

Prima della seconda stagione, jujutsu Kaisen ha presentato la prima stagione anime e anche il lungometraggio prequel di successo intitolato jujutsu Kaisen 0. Per quanto riguarda il manga, questo è in corso e Gege Akutami sta ancora lavorando alla storia di Yuji. Sembrava in dirittura d’arrivo, ma recentemente il magaka stesso ha rassicurato i fan dicendo che le vicende di Yuji sono tutt’altro che vicine alla conclusione.

Yuji è il protagonista che, per difendere i suoi amici da una minaccia, ingerisce una delle dita di Sukuna, considerata la maledizione più potente del mondo. Da questo momento in poi, entrerà a fare parte della scuola per stagioni, supervisionato proprio da Gojo.

Fonte – TWITTER (animetv_jp)