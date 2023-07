Dragon Ball ha sempre trovato il modo di lanciare all’interno della timeline ufficiale dei personaggi non canonici, successivamente all’ammirazione del pubblico verso questi ultimi. Uno dei metodi più usati da Toei per portare questi guerrieri all’interno della linea temporale ufficiale del manga sono i film, così come accaduto con DBS: Broly.

Ora il personaggio è all’interno della nuova saga del manga “Super Hero”, tratta a sua volta dall’ultimo film pubblicato l’anno scorso in merito al franchise battle shonen. Proprio su questo il pubblico si è posto una domanda riguardo l’adattamento cartaceo dei film canonici e di come alcuni, come ad esempio quelli di Broly non sono stati adattati.

La trama del film su Broly viene raccontata brevemente all’interno dei capitoli bonus del manga e niente di più. Ma un personaggio così rilevante non meritava l’adattamento completo manga del film su di lui che lo ha riportato nella linea narrativa ufficiale di Dragon Ball Super? La risposta è sì, come vediamo anche su CBR.

Toyotaro e Toriyama dovevano adattare e lanciare in maniera più dettagliata tale personaggio all’interno della storia, visto che ormai è diventato un personaggio fisso della trama, se non uno dei più rilevanti all’interno delle prossime saghe. E come se la produzione avesse dato per scontato che ogni lettori ha visto la pellicola dedicata a Broly, e questo come ben sapete è sempre un grave errore.

Dragon Ball Super: perché il manga non ha adattato il film su Broly?

L’unica soluzione sarebbe quella di proporre dopo questa in cosa la Saga di Broly, facendo così in modo che un personaggio così importante abbi il background che meriti, donando così anche un quadro completo della sua storia, al momento indirizzata solamente ai film a lui dedicati.

L’errore è grave senza dubbio, anche perché non si può abbozzare un personaggio diventato centrale con alcune pagine bonus nel manga o una tavola dove Goku e Vegeta combattono contro di esso: il Saiyan dovrebbe avere più rispetto e questo lo sappiamo tutti. Voi cosa ne pensate?

