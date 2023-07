One Piece: Oda rivela nuovi dettagli su Ryokugyu nel volume 106

One Piece ha da sempre contrapposto i protagonisti principali, dei pirati, ai loro nemici principali, la Marina. In un certo senso Oda ha saputo creare una realtà nella quale i lettori sostengono le persone oggettivamente pericolose, violente e quindi sbagliate. Ma il mondo della pirateria creato da Eiichiro Oda non ha nulla a che vedere con il mondo normale.

Da quando il manga ha debuttato nel 1997, ha introdotto un altissimo numero di personaggi dove molti di questi sono solo di supporto. Ma altri, che compaiono di rado, sono molto interessanti e meritano di ricevere un approfondimento. Ed è quello che faremo con il presente articolo per concentrarci su un personaggio in particolare. Stiamo parlando dell’ammiraglio Aramaki, noto anche come Ryokugyu, è un ammiraglio della Marina.

Non sappiamo molto su questo ammiraglio, complice anche il fatto che ha debuttato verso nei momenti finali della saga di Wano. E infatti dopo la fine delle ostilità tra Rufy e Kaido, Aramaki si era recato sull’isola di Wano per catturarlo, ma senza successo. Con l’uscita del volume 106 di One Piece possiamo riportare nuovi dettagli su Ryokugyu che Oda ha condiviso nella sezione SBS, presente in ogni volume.

Oda quindi conferma che la ragione per Ryokugyu riesce a non mangiare per 3 anni senza subire danni permanenti è per via del suo potere. Infatti gli è possibile solo per via della fotosintesi derivante dal potere del Frutto del Diavolo che ha mangiato. Si tratta infatti di un tipo Rogia che si chiama Mori Mori. Questo gli permette di sfruttare diversi poteri legati alle piante, come trasformarsi in un gigantesco albero umanoide, trasformare le proprie dita in radici che impalano e succhiano la forza vitale altrui o altri liquidi.

Un altro dettaglio confermato dal mangaka su questo personaggio è che il suo tatuaggio “Shinkawa Shinju” significa “doppio suicidio al fiume della morte“. Oda ha tratto ispirazione dalla canzone cantata dall’attore Yoshio Harada, che ha ispirato Oda a disegnare Ryokugyu. Ma scopriamo che Oda ha preso spunto dalla famosa storia rakugo. Dice che Aramaki deve aver avuto un brutto passato con le donne portandolo a quel tatuaggio.

Fonte – TWITTER(newworldartur)