Bleach: svelate le prime anticipazioni dell’episodio 15

Bleach: La Guerra dei Mille Anni è tornato sul piccolo schermo con la seconda parte dell’adattamento anime. Il protagonista principale, Ichigo Kurosaki è pronto ad affrontare altre minacce e nemici e lo farà con la vera forma della sua Zanpakuto. La prima parte di Bleach: La Guerra dei Mille Anni ha debuttato l’anno scorso ed è stata trasmessa su Disney+ dal 10 ottobre 2022 al 27 dicembre 2022, in occasione del ventesimo anniversario dell’opera. Si tratta di una stagione anime che andrà a coprire i volumi del manga non ancora adattati.

E il mietitore di anime è tornato in televisione quest’estate con la seconda parte dell’adattamento anime. Con il presente articolo infatti vogliamo riportare le prime anticipazioni dell’episodio 15 de La Guerra dei Mille Anni. Questo infatti ha in serbo per tutti i fan due grandi battaglie all’orizzonte.

LEGGI ANCHE:



One Piece spiega i poteri del Frutto del Diavolo di Law in modalità risveglio

L’aggiornamento arriva dal Giappone, precisamente dal sito ufficiale di Bleach, che ha pubblicato nuove foto dell’episodio 15. Come si può vedere di seguito, queste puntano i riflettori su alcuni discepoli di Ywach, tra cui Haschwalth. Inoltre è possibile vedere anche alcuni capitani del Gotei 13, tra cui Kurotsuchi, il Capitano della Dodicesima Divisione e il Presidente dell’Istituto di Ricerca degli Shinigami dopo Kisuke Urahara.

Riportiamo anche una sinossi del prossimo episodio, che riportiamo di seguito:

“Il Gotei 13 è scomparso. Ora iniziano i 9 giorni che precedono la fine del mondo di Ywach. E i suoi cavalieri invadono il Soul King Palace, rimasto inghiottito in un regno oscuro. Haschwalth, che appare davanti a Kyoraku, dice di aver ricevuto l’ordine di annientare l’intero esercito e gli Shinigami hanno subito l’invasione dal nemico come promesso. Nel frattempo, Hitsugaya e Rangiku si trovano di fronte a Bazz-B che guida i cavalieri e attacca.”

L’esercito di Ywach è pronto ad annientare quello che resta della Soul Society. I protagonisti principali non hanno mai affrontato un esercito così forte prima d’ora e, naturalmente, le cose si metteranno male per Ichigo quando vedrà l’uomo al fianco di Ywach. Uryu si è impegnato nella missione Quincy, quindi l’ex amico di Ichigo è diventato un nemico. La resa dei conti tra i due è solo questione di tempo.

Fonte – Comicbook