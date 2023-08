Super Dragon Ball Heroes rivela la reunion tra Gohan e Trunks del Futuro

I fan di Dragon Ball stanno vivendo grandi emozioni con il web anime si Super Dragon Ball Heroes. Soprattutto hanno potuto vedere personaggi iconici, come Trunks e Gohan del Futuro condividere un altro momento sotto i riflettori.

Trunks del Futuro è protagonista di uno degli archi narrativi più contorti di Dragon Ball. Tra Dragon Ball Z e Dragon Ball Super, ci sono due versioni di Trunks del Futuro provenienti da due futuri diversi. In uno gli androidi del Dr. Gero si scatenavano e massacravano i Guerrieri Z; nell’altro Zamasu diventa Goku Black e devasta diversi mondi e linee temporali.

In entrambe le versioni di Trunks del Futuro, rimane invariato però che di Gohan sia il suo mentore. La Saga degli Androidi in Dragon Ball Z, Gohan del futuro diventa uno degli ultimi guerrieri rimasti in vita tra gli altri Guerrieri. E l’elemento fisico che lo caratterizza è la perdita di un braccio e alcune gravi cicatrici sul volto.

Sin da alcune sequenze dei flashback nella serie Z, Gohan del futuro ha avuto successo tra i fan. Questi infatti speravano di vederlo coinvolto in un ruolo più importante. L’anime promozionale di Super Dragon Ball Heroes ha concluso l’arco narrativo “Il Kaiohshin del Tempo“. Un ex Kaioshin Supremo del Tempo (Aeos) e l’attuale detentore del lavoro (Chronoa) entrarono in conflitto e decisero di risolvere tutto con l’organizzazione di un torneo di combattenti raccolti da tutto il multiverso della serie.

Naturalmente, la struttura dell’ultimo arco narrativo dell’anime promozionale web ha dato spazio ad alcuni dei combattimenti più incredibili che la serie abbia mai visto. Questo particolare arco narrativo ha dato vita a scontri che i fan si immaginavano da tempo. Tra questi menzioniamo nonno Gohan, contro il suo mentore, il Maestro Muten.

L’arco narrativo “Il Kaiohshin del Tempo” ha anche risolto uno dei più grandi dibattiti degli ultimi anni. Come anche riportato di recente, abbiamo scoperto chi è più forte tra l’Ultra Istinto o il Super Saiyan 4. E Goku con il suo Ultra Istinto ha sconfitto Xeno Goku trasformato in Super Saiyan 4, rivelando che il limite focalizzato dell’utente è maggiore della furia di una Grande Scimmia Saiyan.

Fonte – Comicbook