Super Dragon Ball Heroes: lo scontro inedito tra nonno Gohan e Muten

Super Dragon Ball Heroes ha riportato sul piccolo schermo Nonno Gohan per un’epica resa dei conti nell’anime con l’amato Maestro Muten!

Specifichiamo quindi che lo scontro tra Muten e Nonno Gohan avrà luogo nell’anime della serie anime web Super Dragon Ball Heroes. E a quanto pare, riesce ad esaudire tutti i desideri dei fan in quanto effettivamente prendono vita.

Super Dragon Ball Heroes ha appena concluso l’arco del Torneo dello Spazio e del Tempo, che era molto simile al Torneo del Potere del manga/anime di Dragon Ball Super. Questo però a visto Goku, Vegeta e gli altri guerrieri Z, coinvolti in un torneo dove hanno preso parte personaggi provenienti da tutto il tempo e lo spazio, incluse varianti temporali alternative di se stessi e dei loro peggiori nemici. Il villain principale è il dio demone Demigra.

I momenti finali dell‘episodio 50 di Super Dragon Ball Heroes, riassumono alcuni dei combattimenti più frenetici visti, e tra questi è importante soffermarsi sullo scontro tra Nonno Gohan e Muten.

Nonno Gohan era l’allievo preferito del Maestro Muten e un abile marzialista. Da adulto, Son Gohan scoprì la capsula di Goku, precipitata sulla Terra. Ha così accolto questo bambino alieno credendolo, scoprendo il pericolo della sua forma di Grande Scimmia e avvertendolo di non lasciare mai che la luna piena prendesse il controllo.

Sfortunatamente, la tragedia si è verificata quando Goku ha fissato la luna piena. E dopo essersi trasformato in grande scimmia, ha ucciso nonno Gohan. Goku non si è mai reso conto del tutto di essere stato lui a uccidere Son Gohan. Di fatto ha attribuito la responsabilità del tragico evento ad un mostro inventato e ha poi credito che l’anima di Gohan risiedesse nella Sfera del Drago a quattro stelle.

Vedere Nonno Gohan combattere contro Muten non è un fan service qualunque. Di fatto corrisponde a un tropo tipico degli Shonen che vedono il maestro affrontare lo studente. C’è sicuramente una parte di fan di Dragon Ball che vorrebbe vedere la serie esplorare un arco narrativo che ripercorra le avventure di son Gohan in gioventù, come allievo di Muten e in compagnia del suo compagno di studi Re Bue.

