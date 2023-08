One Piece 1090: il nuovo avversario di Rufy entra in azione

Il manga di One Piece prosegue il suo percorso nella saga finale, con i Pirati di Cappello di Paglia tornati in scena dopo una lunga assenza. L’arco dell’isola del Futuro ha raggiunto una nuova fase con l’ultimo capitolo pubblico, ossia il 1090. Proprio questo si è concluso con l’anticipazione del prossimo formidabile avversario di Monkey D. Rufy.

One Piece negli ultimi capitoli dell’arco narrativo dell’Isola del Futuro ha mostrato la situazione generale nel resto dei mari per poi tornare a puntare i riflettori sulla ciurma protagonista. I Cappelli di Paglia sono rimasti ancora intrappolati nel laboratorio del Dr. Vegapunk sull’isola di Egghead. Ma la situazione sta per prendere una piega completamente diversa, visto che una flotta più imponente di un Buster Call ha circondato completamente l’isola.

Nel capitolo precedente, abbiamo visto che Rufy e i suoi compagni hanno catturato con successo York, il traditore che ha venduto il Dr. Vegapunk al Governo per diventare un Drago Celeste. Il nuovo capitolo vede Rufy mettersi in contatto direttamente con le cariche alte della Marina, lanciando un messaggio minaccioso dicendo di aver catturato Vegapunk. E se temono per le loro vite devono sgomberare la strada e lasciarli passare, salvando così Vegapunk. Ma questo ha spinto anche la Marina a muoversi, con l’Ammiraglio Kizaru che si è diretto direttamente verso l’isola.

Il capitolo 1090 di One Piece vede Kizaru fare finalmente la sua mossa come ordinatogli da Saturn, uno dei Cinque Astri di Saggezza. Quest’ultimo infatti ha chiarito che sono solo tre le cose importanti da proteggere, mentre il resto non ha alcuna rilevanza. Kizaru inizialmente non era convinto di attaccare a causa dell’ampia gamma di difese di cui dispone Vegapunk, controllate dal suo amico Sentomaru.

Infatti queste avrebbero causato la perdita di molti marines, ma l’ordine di Saturn l’ha costretto ad agire. Quando il capitolo volge al termine, usa la sua tecnica dello Specchio Sacro Yata per viaggiare rapidamente sull’isola e iniziare la sua lotta contro Sentomaru.

Non appena atterra, Rufy, che è molto più in alto rispetto a dove Kizaru sta per arrivare, sente immediatamente arrivare qualcuno molto forte, con l’Haki della Percezione. Il suo volto è infatti molto preoccupato, e probabilmente ricorda la forza di Kizaru e quello che è successo nell’incidente dell’Arcipelago Saboady.

Fonte – Comicbook