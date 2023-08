Dragon Ball Super ha condiviso nuovi spoiler per il capitolo 96 e come accennato dal titolo ha mostrato il God Ki di Piccolo. Come visto nei mesi precedenti il namekkiano è in grado di raggiungere un potere non indifferente, capace anche di percepire le varie auree sancite dal potere divino.

Nelle pagine condivise in merito possiamo vedere Gohan combattere contro due Androidi dall’aspetto familiare. Di recente il Fiocco Rosso ha scagliato contro Gohan, Piccolo e gli altri Gamma 1 e Gamma 2, due Androidi appunto dalla potenza davvero smisurata anche per il figlio di Goku.

La nuova forma di Piccolo sarà inserita anche all’interno del manga e gli spoiler condivisi sotto sembrano confermare ancora una volta il come il mentore di Gohan abbia un Ki Divino. Nelle tavole in questione Trunks ammette di non percepire più l’aura del namekkiano e questo fa davvero riflettere.

Questo è strano giusto? Come fa Trunks a non percepire più l’aura di Piccolo nonostante quest’ultimo sprigioni tanta potenza? La risposta è semplice e riguarda proprio il God Ki. Quando quest’ultimo viene sprigionato e nascosto in pratica, e quindi chi percepisce solamente delle auree normali non riesce ad inquadrare un potere superiore.

Dragon Ball Super 96: gli spoiler mostrano il God Ki di Piccolo

Dragon Ball Super Chapter 96 Drafts (1/2). pic.twitter.com/AGvjqyH5AW — Hype (@DbsHype) August 14, 2023

Come ben sappiamo Piccolo Orange è davvero fortissimo e ad oggi la nuova trasformazione è ancora un mistero, e quindi il pubblico si aspetta di aver all’interno del manga nuovi dettagli su di essa. Il suo legame con l’Albero Ajisa ha lasciato in molti la certezza che Piccolo fosse legato a qualche potere divino e questa bozza con al centro Trunks ha rafforzato la teoria.

L’adattamento della saga “Super Hero” al momento è solamente all’inizio anche se da come scritto anche sul nostro sito tale arco narrativo sta forse facendo diminuire le vendite in volume del manga.

Fonte Comic Book