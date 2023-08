Vendite in crollo per via della nuova saga?

Il manga di Dragon Ball Super al momento sta portando al pubblico la saga “Super Hero”, che sostanzialmente adatta quanto visto all’interno del lungometraggio distribuito dalla Toei Animation nel 2022 con qualche piccola aggiunta o modifica. Nei primi capitoli abbiamo avuto modo di leggere una backstory di Crilin, mentre ci sono state delle novità per quanto riguarda l’allenamento di Broly e Goku, ma nulla di più.

Come accennato inizialmente, adattare nella controparte cartacea qualcosa di già visto dagli appassionati all’interno del film era di certo un rischio, perché a grandi linee i lettori sanno già cosa aspettarsi, a meno che gli autori non inventino qualcosa di nuovo da inserire nell’arco narrativo. L’adattamento di “Super Hero” serve semplicemente a introdurre Broly nella timeline ufficiale, insieme alle nuove forma di Gohan e Piccolo: rispettivamente Beast e Orange.

Da come leggiamo su @SupaChronicles tale congettura si è alla fine avverata, è in Giappone le vendite dei volumi 20 e 21 sono decisamente crollate rispetto al 19, contenente una saga completamente nuova al suo interno: quindi molto probabilmente il pubblico non ritiene necessario acquistare i volumi, visto che alla fine sa già cosa vedrà al suo interno, così come nei prossimi mesi di serializzazione di Dragon Ball Super.

Volume 21 sold only 58,281 copies (3 days) #19 had sold 117,191 copies (4 days)

#20 had sold 80,565 copies (3 days) #21 marks a drastic fall. https://t.co/I6zxTw8A8M — SUPER クロニクルス (@SupaChronicles) August 11, 2023

Nel post leggiamo: “Il volume 21 ha venduto solo 58.281 copie (3 giorni). #19 aveva venduto 117.191 copie (4 giorni), mentre #20 aveva venduto 80.565 copie (3 giorni).

Il numero 21 segna un drastico calo.”

Il calo è stato davvero drastico come dice il post, visto che parliamo di una cifra in perdita davvero consistente. Il motivo, come accennato, può essere probabilmente la presenza all’interno dei volumi, della saga “Super Hero”, che ricalca degli eventi già visti nel film DBS: Super Hero appunto, e il pubblico sembra annoiarsi a rileggere tutto.

Voi cosa ne pensate di questa scelta di inserire per mesi nella serializzazione una saga già narrata in un film dedicato?

