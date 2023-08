Di corvi e cornacchie | Recensione

Un libro illustrato imperdibile per coloro che amano questi uccelli, ma anche per coloro che non li conoscono affatto. Con un testo relativamente semplice che è adatto ai bambini ma anche agli adulti che vogliono approfondire meglio la conoscenza di questo affascinante animale così strettamente legato a noi.

Alfredo Paniconi 2023-08-22T07:00:14+02:00 Un libro illustrato imperdibile per coloro che amano questi uccelli, ma anche per coloro che non li conoscono affatto. Con un testo relativamente semplice che è adatto ai bambini ma anche agli adulti che vogliono approfondire meglio la conoscenza di questo affascinante animale così strettamente legato a noi. Testi: Britta Teckentrup Illustrazioni: Britta Teckentrup Traduzione: Maria Carla Dallavalle Casa Editrice: Uovonero Genere: Divulgativo Fascia di età: dai 6 anni Pagine: 168 pp. Formato: 18×25 cm, Cartonato Uscita: Luglio 2023 Prezzo: 22€

In molti pensano che corvi e cornacchie siano lo stesso animale, ma chiamato in modo diverso. Invece c’è moltissima differenza tra i due. Non molti sanno infatti che i corvidi comprendono ben 129 specie a loro volta suddivise in 23 generi diversi. Oltre a questo, questa specie di uccello ha moltissime altre curiosità da conoscere. Sin dalla notte dei tempi il legame tra questi volatili e l’uomo è stato strettissimo, tanto che nell’antica Roma i corvi erano considerati in grado di predire il futuro. Sono senza dubbio degli animali fuori dal comune, tanto che, ad esempio, hanno una voce propria e usano dei dialetti. Di corvi e cornacchie è un libro illustrato di tipo divulgativo che ci aiuta a conoscere meglio questi affascinanti animali. Scritto e illustrato da Britta Teckentrup, tradotto da Maria Carla Dallavalle e pubblicato da Uovonero nel luglio 2023.

Come avrete capito, questo libro illustrato si presenta come un vero e proprio volume divulgativo in cui l’autrice ci spiega come riconoscere dall’aspetto e dal loro richiamo le varie tipologie di corvidi. Quindi impareremo a riconoscerli sulla base dei colori dei loro piumaggi e delle uova, dei loro richiami, dei loro habitat e delle abitudini che hanno. Ma non solo, si va ben oltre il semplice trattato di ornitologia.

Infatti si approfondisce anche il rapporto che questi animali hanno avuto con l’uomo. I miti e leggende che hanno ispirato sin dai tempi antichi e di come poi siano entrati anche nel nostro immaginario moderno attraverso il cinema e la letteratura. Si parte con un accenno ai miti e leggende che vedono protagonisti i corvidi sin dall’antichità. Dove erano accompagnatori delle anime dei morti per i persiani, oracoli per gli antichi romani che prevedevano il futuro interpretando il loro volo, messaggeri di Odino nella mitologia norrena e portatori di sventura nel Medioevo. Si passa poi alle favole di Esopo, a Il corvo di Edgar Allan Poe, alle poesie più raffinate che li riguardano, fino al grande successo cinematografico di Alfred Hitchcock che li vede protagonisti in Uccelli.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Il testo di questo libro è perfettamente adatto allo scopo divulgativo. Dà tutta le informazioni riguardanti i corvidi in maniera precisa e puntuale. In una struttura ben costruita in modo da intrattenere ma anche istruire in maniera semplice e fruibile. Le illustrazioni realizzate da Britta Teckentrup con una tecnica mista di collage e digitale è davvero accattivante. Riesce infatti a donare grande espressività e intensità anche a delle immagini che avrebbero potuto essere realizzate anche unicamente in modo didascalico. L’uso di una palette essenziale dona alle pagine del libro delle atmosfere generalmente cupe ma molto suggestive. In definitiva, le illustrazioni mostrano ogni dettaglio in stile naturalistico lasciando molto spazio anche all’aspetto artistico.

Uovonero realizza un libro davvero ben confezionato. Non solo perché è di grande valore divulgativo, ma perché è importante anche dal punto di vista artistico. Dopo aver pubblicato i bestseller L’uovo e La penna dell’autrice tedesca, mette a segno un altro gran colpo con questo volume. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un libro che unisce il rigore scientifico all’illustrazione artistica. Non a caso è stato anche selezionato per la lista White Ravens 2022. Pregevole anche la confezione del volume con una bellissima copertina rossa su cui spicca un corvo, e un’ottima carta per valorizzare lo stile illustrativo.

Conclusione – Di corvi e cornacchie

Di corvi e cornacchie è un libro illustrato davvero prezioso sotto ogni punto di vista. Non troviamo una storia narrata, ma un racconto approfondito e appassionato di tutto ciò che riguarda questi affascinanti volatili. Il tutto è raccontato in maniera fruibile e scorrevole. Ogni pagina è impreziosita da descrizioni esaustive e illustrazioni dal gusto grafico ricercato e mani banale. L’autrice non si è limitata infatti alla mera descrizione e illustrazione di corvi e cornacchie per evidenziarne le loro caratteristiche. Ma li ha rappresentati in una forma quanto più vicina all’essenza artistica.

Le illustrazioni sono infatti meravigliose e non unicamente didascaliche, come ci si sarebbe potuto aspettare. Ovviamente ogni singola specie è rappresentata nel modo più corretto e dettagliato possibile. Ma, specie nella seconda parte del libro, l’illustrazione artistica prende maggiormente il sopravvento. Avendo l’autrice maggior libertà di rappresentare i corvidi nel modo più vicino al suo sentire. In conclusione, Di corvi e cornacchie è un libro consigliatissimo ad ogni età e interesse. Non solo agli amanti di ornitologia, ma anche a coloro che amano l’antropologia, la natura e in particolare il mondo animale. Un testo utile anche per gli adulti, in modo da approfondire la conoscenza di un animale tanto affascinante quanto strettamente legato all’essere umano.