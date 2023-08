Black Clover è stato spostato dalla sua rivista di pubblicazione originale Weekly Shonen Jump, per essere trasferito su Jump GIGA. Molto probabilmente il motivo riguarda gli ardui ritmi della serializzazione della rivista, che come ben sapete richiede dei tempi di pubblicazione davvero disumani. Come leggiamo sul post Twitter di @nite_baron, Tabata ha dichiarato:

“Inizia la nuova avventura su Jump GIGA!!! Visto che la serializzazione di Black Clover va avanti da un tasso longevo di tempo le crescenti esigenze del programma di una serializzazione settimanale si sono scontrate sempre di più con la mia situazione di mangaka. Per tale motivo, discutendo con il dipartimento editoriale, abbiamo deciso di trasferire Black Clover su GIGA. È una mossa improvvisa e potrebbe aver sorpreso i lettori, quindi per questo mi scuso per non essere riuscito a terminare la serializzazione su Weekly Shonen Jump, ma con i ritmi della rivista mi era veramente impossibile. Tuttavia con GIGA credo di poter proseguire con la parte finale della storia in maniera davvero ottimale, visto che in quel caso avrei molto più tempo per gestire il tutto. Farò del mio meglio per portare Black Clover a una conclusione di successo! Anche se questo richiederà un po’ della vostra pazienza senza dubbio arriverò molto più carico nel prossimo numero invernale di GIGA, quindi vi sarei grato se poteste tenere d’occhio il futuro di Asta e di tutti gli altri! Grazie mille per il vostro continuo supporto!!!”

Black Clover, perché è stato rimosso da Weekly Shōnen Jump: parla l’autore Yuki Tabata

#BCSpoilers Tabata-sensei's personal message regarding the transfer of Black Clover to Jump GIGA: Transferring to Jump GIGA!!! As the serialisation of Black Clover has been going on for a long time, the increasing demands of the schedule for a weekly serialisation has been… — nitebaron 魔王 (@nite_baron) August 17, 2023

Da come avete letto anche Tabata è caduto vittima degli ardui ritmi di Weekly Shonen Jump. Da qualche mese a questa parte l’autore stava affrontando molte pause per Black Clover e per questo si è deciso lo spostamento su GIGA. Manca ancora molto per la conclusione del manga, ma almeno i fan riusciranno a vederne la conclusione.

Fonte Twitter