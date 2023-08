Dragon Ball: chi vincerebbe tra l’Ultra Istinto e il Super Saiyan 4?

Dragon Ball è tra i battle shonen più amati di sempre per diversi motivi. Sicuramente quello principale è legato alle innumerevoli trasformazioni che hanno poi influenzato tanti altri manga in seguito. E i fan tendono spesso a portare avanti dei dibattiti che interni a Dragon Ball, per confrontare la trasformazione più potente.

Goku ha acquisito costantemente un livello di potere sempre più potente da quando ha debuttato per la prima volta nel manga scritto e disegnato da Toriyama. Infatti è passato dallo sbloccare i suoi poteri di Saiyan fino a raggiungere livelli divini. E con il presente articolo vogliamo portare alla luce un altro dibattito popolare che coinvolge le varie forme di Goku. In particolare parliamo dell’Ultra Istinto contro il Super Saiyan 4 e riveleremo quale delle due è la forma più potente.

L’aggiornamento arriva grazie al web anime di Super Dragon Ball Heroes, che ha recentemente rilasciato un un nuovo episodio. In questo modo tutti i fan hanno potuto assistere ad uno scontro che mostrava Goku combattere contro un altro Goku. Potrebbe sembrare assurdo, ma l’arco di Super Dragon Ball Heroes ha reso possibile l’impossibile. Con il Torneo dello Spazio e del Tempo, i fan della serie hanno potuto vedere personaggi con trasformazioni mai viste e tante altre dinamiche che probabilmente non saranno mai introdotte nel manga della serie Super.

Dunque durante lo scontro di cui parliamo, un Goku si è trasformato in Super Saiyan 4, mentre l’altro ha liberato l’Ultra Istinto. Per scoprire chi dei due ha vinto, riportiamo il contenuto presente nella pagina Twitter dell’insider Renaldo_Saiyan. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Ultra Instinct Goku Vs Limit Breaker Super Saiyan 4 Goku! But somehow it was clear who would win..pic.twitter.com/2wUrWXHD7N — Rénaldo  (@Renaldo_Saiyan) August 24, 2023

Come si può vedere sopra, la battaglia che dimostra che entrambe le forme sono incredibilmente forti, ma può esserci un solo vincitore. Goku in modalità ha avuto la meglio sul Super Saiyan di quarto livello. Quest’ultima forma può conferire una maggiore forza pura, ma la straordinaria velocità dell’Ultra Istinto è difficile da contrastare.

Una volta risolto questo dibattito, i fan si chiedono come l’Ultra Istinto possa oltrepassare il Super Saiyan 4. La forma divina ha debuttato in Dragon Ball Super, ambientato ben prima di Dragon Ball GT, che però non è canonico.

